Виробляє паливо для ракет: українські БпЛА атакували завод в Тульскій області

Місцеві жителі повідомляють про влучення в діжку з метанолом та пошкодження цехів.

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В Росії на території Тульської області в Первомайському українські дрони атакували місцевий хімзавод "Щекиназот". Внаслідок атаки є пошкодження. Про атаку повідомив губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.

"Підрозділи ППО Міноборони Росії під час ворожої атаки знищили три безпілотники. Оперативні служби працюють. Уламки БпЛА впали на територію одного з підприємств, а також виявлені у населених пунктах", — написав він.

Міляєв додав, що постраждалих внаслідок дронової атаки немає.

Між тим в російських телеграм-каналах публікують відео атаки і повідомляють про влучання.

"Місцеві жителі повідомляють про влучення в діжку з метанолом та пошкодження цехів", — йдеться в телеграм-каналі Exilenova+.

Метанол застосовується у військовій сфері для:

Виробництва та застосування ракетного палива та паливних добавок для авіації, БпЛА та мобільних генераторів;

роботи паливних елементів (DMFC) для живлення портативних радіостанцій, розвідувальної апаратури та іншої військової електроніки;

синтезу та переробки вибухових речовин (у тому числі як хімічний реагент, розчинник та компонент при виробництві гексогену, октогену та пластичних ВР).

Загалом на підприємстві "Щекиназот" виготовляють: аміак та аміачну воду, формалін та карбамідоформальдегідний концентрат, циклогексан, циклогексанон та капролактам, сірчану кислоту, сульфат амонію, вуглекислоту та сухий лід.

На території підприємства будується новий комплекс з випуску аміаку та карбаміду потужністю 525 тис. грн. та 700 тис. тонн на рік відповідно, який планувалося ввести в експлуатацію на початку 2025 року.

Нагадаємо, що 17 липня росіяни скерували по Канівській громаді ударний дрон. Місцеві мешканці кажуть про атаку по Територіальному центру комплектування й соціальної підтримки.