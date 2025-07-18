Після розмови Зеленського з Трампом удари по Росії почастішали (інфографіка)

Під час розмови 4 липня президент США Дональд Трамп поцікавився в українського лідера Володимира Зеленського, чи зможуть ЗСУ бити по Москві, якщо отримають американську далекобійну зброю. Після цього, як зазначають у росЗМІ, повітряні удари по столиці РФ посилились.

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Офіційні повідомлення місцевої влади та Міноборони РФ показують, що з 4 по 18 липня Москву й область атакували безпілотники 9 разів. Про це повідомили у медіа "Агентство".

Остання атака відбулась вночі на 18 липня. У Підмосков’ї нібито збили 11 дронів, влада заявила про відсутність серйозних наслідків. У місті Сергієв Посад за 52 км від Москви пошкоджені фасади й скління двох приватних будинків. У місті Солнєчногорськ Московської області були зруйновані частина стіни приватного будинку і паркан.

"За 15 днів, що передували розмові (з 19 червня по 3 липня), столичний регіон зазнавав атак п'ять днів. А за аналогічний період минулого місяця (4-18 червня) нальоти БПЛА фіксувалися сім днів", — наголосили у росЗМІ.

Інфографіка про те, яка часто дрони атакували Москву та область Фото: Агентство. Новости

Окрім того, Москву почали атакувати більше дронів. Загалом з 4 по 18 липня росіянам повідомляли про застосування Україною 63 безпілотників. За попередні ж 15 днів на регіон летіли лише 10 дронів, а за аналогічний період червня — 43.

Інфографіка про те, скільки БПЛА запускали по Москві та області Фото: Агентство. Новости

Нагадаємо, 17 липня українські дрони атакували місцевий хімзавод "Щекиназот" у Тульській області РФ. Губернатор Дмитро Міляєв заявив, що підрозділи ППО збили три БПЛА, на територію неназваного підприємства нібито впали уламки.

14 липня президент США Дональд Трамп розповів, як лідер РФ Володимир Путін забував про домовленості, як тільки клав слухавку. Республіканець пообіцяв поставити багато зброї в Україну та висунув Росії жорсткий ультиматум.