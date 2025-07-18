Трамп посоветовал Зеленскому идти в наступление на фронте, — The WP

Президент США Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украина не сможет переломить ситуацию на фронте, оставаясь в обороне. Этот диалог стал ключевым в налаживании отношений между лидерами после нескольких месяцев напряженности.

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Как сообщает The Washington Post со ссылкой неназванного украинского чиновника, в телефонном разговоре, состоявшемся в День Независимости США, Трамп подчеркнул: Украине следует перейти в наступление, поскольку только оборонительная стратегия не позволит изменить ход войны.

The Washington Post пишет, что во время разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей нужно перейти в наступление, сказал украинский чиновник. Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, чиновник сказал, что Зеленский ответил: "Если у нас будет правильное оружие, мы сможем".

После разговора с Трампом руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал его "лучшим из всех", а Зеленский, по словам источника, согласился. Хотя в команде украинского президента царил осторожный оптимизм, отмечалось, что рано делать выводы без дальнейших действий.

На момент публикации материала пресс-службы Белого дома и Офиса президента не комментировали информацию медиа о том, что Дональд Трамп рекомендовал Владимиру Зеленскому отдать Силам обороны приказ идти в наступление.

Как писал Фокус, после разговора Зеленского с Трампом 4 июля, удары по России участились.

Официальные сообщения местных властей и Минобороны РФ показывают, что с 4 по 18 июля Москву и область атаковали беспилотники 9 раз.

Напомним, 17 июля украинские дроны атаковали местный химзавод "Щекиназот" в Тульской области РФ. Губернатор Дмитрий Миляев заявил, что подразделения ПВО сбили три БПЛА, на территорию неназванного предприятия якобы упали обломки.

14 июля президент США Дональд Трамп рассказал, как лидер РФ Владимир Путин забывал о договоренностях, как только клал трубку. Республиканец пообещал поставить много оружия в Украину и выдвинул России жесткий ультиматум.