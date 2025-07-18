Трамп порадив Зеленському йти в наступ на фронті, — The WP

Президент США Дональд Трамп під час розмови із Володимиром Зеленським 4 липня заявив, що Україна не зможе переламати ситуацію на фронті, залишаючись у обороні. Цей діалог став ключовим у налагодженні відносин між лідерами після кількох місяців напруженості.

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Як повідомляє The Washington Post з посиланням неназваного українського чиновника, у телефонній розмові, що відбулася в День Незалежності США, Трамп наголосив: Україні слід перейти в наступ, оскільки лише оборонна стратегія не дозволить змінити хід війни.

The Washington Post пише, що під час розмови із Зеленським 4 липня Трамп заявив, що Україна не змінить хід війни, граючи в обороні, і їй потрібно перейти в наступ, сказав український чиновник. Коли Трамп запитав, чи може Україна бомбити Москву чи Санкт-Петербург, чиновник сказав, що Зеленський відповів: "Якщо у нас буде правильна зброя, ми зможемо".

Після розмови з Трампом керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав її "найкращою з усіх", а Зеленський, за словами джерела, погодився. Хоча в команді українського президента панував обережний оптимізм, наголошувалося, що рано робити висновки без подальших дій.

На момент публікації матеріалу пресслужби Білого дому та Офісу президента не коментували інформацію медіа про те, що Дональд Трамп рекомендував Володимиру Зеленському віддати Силам оборони наказ йти у наступ.

Як писав Фокус, після розмови Зеленського з Трампом 4 липня, удари по Росії почастішали.

Офіційні повідомлення місцевої влади та Міноборони РФ показують, що з 4 по 18 липня Москву й область атакували безпілотники 9 разів.

Нагадаємо, 17 липня українські дрони атакували місцевий хімзавод "Щекиназот" у Тульській області РФ. Губернатор Дмитро Міляєв заявив, що підрозділи ППО збили три БПЛА, на територію неназваного підприємства нібито впали уламки.

14 липня президент США Дональд Трамп розповів, як лідер РФ Володимир Путін забував про домовленості, як тільки клав слухавку. Республіканець пообіцяв поставити багато зброї в Україну та висунув Росії жорсткий ультиматум.