"Повлечет поражение": Россия ждет, когда США прекратят поддерживать Украину, — CSIS

Россия считает, что ей удастся дождаться, когда интерес США к российско-украинской войне угаснет, и таким образом Москва надеется победить.

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Поэтому россияне убеждены, что им не нужно превосходить Украину и ее союзников в производстве оружия или победить украинскую армию на поле боя, пишет Center for Strategic and International Studies.

В материале указывается, что пока президент РФ Владимир Путин верит, что может достичь своих целей, просто переждав, когда Запад отступит, он вряд ли согласится на что-то меньшее, чем аннексия по крайней мере значительной части Украины силой.

Журналисты подчеркнули, что заявление президента США Дональда Трампа о намерении увеличить помощь Украине и ввести санкции против России, является важным шагом в направлении подрыва этой веры, но ему нужно довести дело до конца.

Отмечается, что в России есть определенные надежды, что она может победить Украину, если будет ждать того момента, когда поддержка США иссякнет. Такую идею, добавляет издание, стратеги называют "теорией победы".

Сначала Кремль проводил кампанию шока и страха, совмещенную с устранением политического руководства Украины. Это бы позволило пророссийским элементам в Украине взять власть при поддержке российских оккупационных сил. В таком случае, говорится в материале, Путину удалось бы захватить Киев в течение трех дней.

Однако, когда российское наступление на столицу Украины провалилось из-за сопротивления населения и единственной поддержки Запада, начали появляться признаки стратегической смены Кремля.

Президент Путин мобилизовал резервистов, перевел экономику на военное положение и начал длительную внутреннюю пропагандистскую кампанию, чтобы подготовить свой народ к длительной войне.

Хотя Кремль публично не озвучил новую теорию победы, западные аналитики предполагают, что Россия пытается исчерпать терпение США. Таким образом, в Кремле надеются, что снижение американской поддержки ослабит волю Украины к борьбе, что "повлечет поражение на поле боя".

Издание указывает, что российские чиновники считают, что война для них важнее, чем для США. Также и западные эксперты считают, что асимметрия интересов играет в пользу Москвы. Поэтому, желание президента Трампа завершить войну путем переговоров часто интерпретируется как признание победы России.

В США, кажется, также уже уделяют больше внимания другим конфликтам в мире, чем войне в Украине. Приводятся данные, что жители США и Западной Европы за последний год чаще искали новости об Израиле, ХАМАС или Иране, чем об Украине или России.

Отмечается, что для того, чтобы закончить войну в Украине, США должны продемонстрировать, что они готовы и способны придерживаться выбранного курса. Хорошим первым шагом в этом направлении, по мнению издания, является заявление Трампа об увеличении военной помощи нашей стране.

Также это касается и ультиматума, что в случае, если Россия не согласится на мирные переговоры, тогда США введут санкции против РФ и ее союзников.

По мнению авторов материала, авторитет президента Трампа будет иметь решающее значение для подрыва российской теории победы. Если США и ЕС продолжат увеличивать инвестиции в оружие, этим они будут давать понимать России, что продолжат поддерживать Украину.

Также это уменьшит компромиссы, с которыми сталкиваются США между оказанием помощи Украине, вооружением партнеров на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддержанием собственной боеготовности.

Напомним, 22 июля в Sky News спрогнозировали, пойдет ли Украина в наступление в этом году.

Фокус также писал о том, что Трамп посоветовал Зеленскому идти в наступление на фронте.