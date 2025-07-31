ЗС РФ окупували два українських села: DeepState оновили мапу

Повідомляється, що росіяни окупували село Кам'янське у Запорізькій області та Верхньокам'янське на Донеччині. Ці села із весни 2025 року перебували у сірій зоні, росіяни постійно обстрілювали їх з артилерії.

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Також російські окупанти просунулись біля Івано-Дар'ївки Бахмутського району Донецької області та Білої Гори Краматорського району Донецької області. До початку повномасштабного вторгнення в обох селах проживало менше сотні людей. Аналітичний проєкт DeepState оновив мапи бойових дій в Україні.

Російські окупанти просунулись біля двох сіл на Донеччині Фото: DeepState

Також повідомляється про окупацію села Кам'янське у Запорізькій області.

Зруйнована школа у селі Кам'янському Фото: Укрінформ

До повномасштабної війни із РФ у селі було 2400 мешканців. Окупанти обстрілювали його з березня 2022 року, тоді в селі зникло електропостачання та вода.

Село Верхньокам'янське на Донеччині окуповане росіянами Фото: DeepState

Село Кам'янське у Запорізькій області окуповане росіянами Фото: DeepState

У Верхньокам'янському на Донеччині до вторгнення жили понад пів тисячі людей. Всі були евакуйовані, а саме село майже зруйноване постійними обстрілами росіян.

Що кажуть у Генштабі ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби було зафіксовано 193 боєзіткнення.

30 липня противник завдав 70 авіаударів, скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 557 обстрілів, зокрема 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 472 дрони-камікадзе.

Повідомляється, що росіяни атакували Білогір’я Запорізької області. А на Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

На Торецькому напрямку росіяни 14 разів атакували у районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Степанівки, Білої Гори та Плещіївки.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні. На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три ворожі атаки.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 070 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 16 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 209 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, Фокус писав, що Україні загрожує втрата трьох міст. Адже темп російського наступу зростає. Не виключено, що це відбувається через ультиматум Дональда Трампа.

А нардепка Мар'яна Безугла 30 липня заявила, що ЗС РФ "вже у Покровську". Однак генштаб ЗСУ й аналітики DeepState інформацію про захід у місто не підтверджують.