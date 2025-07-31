"Шахеды-238" впервые атаковали Киев: что известно о реактивных БПЛА и способна ли Украина их сбивать

В ночь на 31 июля Киев вновь подвергся комбинированной атаке ракетами и дронами, среди которых были новейшие реактивные "Шахеды". По оценкам экспертов, скорость этих БПЛА может достигать более 450 км в час, а маневренность и малая высота полета делают их серьезным вызовом для украинской ПВО. Фокус выяснил, как им противодействовать, почему их трудно сбить и что это означает для будущих атак.

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В ночь на 31 июля 2025 года Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, использовав ракеты и беспилотники. Один из боеприпасов попал в многоэтажку в Святошинском районе, полностью разрушив подъезд.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. На месте трагедии работают спасатели, полиция, верхолазы и инженерная техника. Полиция охраняет периметр и документирует очередное военное преступление России. Начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что повреждено более 27 локаций в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Также министр внутренних дел сообщил, что Киев вместе с обычными ударными дронами атаковали реактивные "Шахеды". Он отметил, что дроны заходили в Киев с разных сторон, после чего последовала ракетная атака.

Реактивные "Шахеды": что известно о новой угрозе

По словам авиационного эксперта Константина Криволапа так называемая реактивная "Герань", это копия дрона "Шахед-238", который по размерам похож на Shahed-136. Но этот образец отличается своей аэродинамикой и скоростью, которая, по оценкам, может достигать 400-450 км/ч на максимуме. Это значительно быстрее, чем у обычных поршневых "Шахедов", что создает новые вызовы для систем противовоздушной обороны (ПВО). Такие дроны способны маневрировать на разных высотах — от больших до малых, что усложняет их обнаружение и уничтожение.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", авиационный эксперт Геннадий Хазан, рассказал, что дальность полета такого "Шахеда" 500-600 км по прямой. Высота полета его до 9 км, однако оптимально он может летать на высоте 2 км.

"Это дает основания полагать, что при выполнении полета и при интенсивном маневрировании по курсу, дальность еще уменьшится. Кроме того, приблизительная скорость полета мы можем оценить в 350-600 км/ч", — говорит Фокусу эксперт.

Военный эксперт Павла Нарожного рассказывает, что этот реактивный "Шахед" содержит на себе боевую часть до 50 кг, что значительно меньше. Это делает их дороже обычных "Шахедов" с двигателями внутреннего сгорания. Реактивный двигатель стоит от 50 тыс. долл. и выше, тогда как двигатель внутреннего сгорания — всего 2-3 тыс. долл. По данным, полученным из переписки, похищенной у российского офицера, обычный "Шахед" стоит около 200 тыс. долл., тогда как реактивный — уже в пределах миллиона.

"Массовое производство могло бы снизить цену, но главной преградой остается ограниченное количество реактивных двигателей. Иран способен их производить, но они чаще используются в крылатых ракетах. Есть предположение, что двигатели могут закупаться в Китае, хотя подтверждений этому нет. Производственные мощности России позволяют изготавливать лишь несколько десятков реактивных "Шахедов" в месяц, тогда как обычных дронов — до 2-3 тыс." — добавляет Фокусу Нарожный.

Реактивные "Шахеды" атакуют Украину: как им противодействовать

По мнению Константина Криволапа, сложность сбивания реактивного "Шахеда" заключается в том, что он действует вместе с обычными поршневыми Shahed-136.

"Поршневые "Шахеды" летают на скоростях, которые являются неудобными для истребителей. Например, при скорости 400 км/ч истребители (такие как F-16, "Мираж" или МиГ-29) могут эффективно атаковать их, поскольку это позволяет пилотам действовать без риска потери управляемости. Однако на низких скоростях, характерных для обычных поршневых "Шахедов", истребитель может войти в срыв потока с крыла, что повышает риск аварии или даже потери самолета и пилота. Реактивные "Шахеды" добавляют еще больше сложностей. Если они действуют в группе с обычными дронами, истребитель не может безопасно атаковать из-за риска поражения собственными силами ПВО, которые сосредоточены на уничтожении медленных целей. Такая ситуация создает хаос в системе распределения целей и требует новой логики действий", — объясняет Фокусу эксперт.

По словам Криволапа, в Украине пока отсутствует четкая концепция борьбы с "Шахедами". Военные не знают, кто и какими средствами отвечает за уничтожение дронов, особенно реактивных моделей.

"Если для крылатых или баллистических ракет ответственность ПВО понятна, то в случае с дронами такого типа ответственность размыта. Сбивание дронов часто возлагается на всех, кто имеет любые средства. Это свидетельствует о нехватке скоординированной стратегии. Проблема усугубляется отсутствием четкого распределения зон ответственности. Например, разведывательные БПЛА, которые летают над полигонами, никем не сбиваются, поскольку нет определенного ответственного за эту задачу. Начальники полигонов или армейские подразделения не имеют необходимого оборудования или подготовки для эффективного реагирования", — говорит Криволап.

Павел Нарожный отмечает, что реактивные "Шахеды" создают серьезные трудности для систем противовоздушной обороны. Их скорость в 500 км/ч делает невозможным использование мобильных огневых групп с пулеметами, вертолетов или легкомоторных самолетов для перехвата. Кроме того, эти дроны могут двигаться на низких высотах, что затрудняет их обнаружение и уничтожение зенитными системами, такими как Gepard. Скорость и низкая высота делают их почти неуловимыми для таких средств. Единственными эффективными средствами остаются истребители, как МиГ-29, F-16 и Mirage 2000 и зенитно-ракетные комплексы.

"Однако использование этих средств является дорогостоящим. Например, ракета для ПЗРК стоит от 100 тыс. долл. Стоимость ракеты для ЗРК — также сотни тысяч долларов. Один вылет F-16, учитывая топливо, обслуживание и амортизацию, обходится в десятки тысяч долларов", — добавил эксперт.

По мнению Нарожного, реактивные "Шахеды" часто применяются не для нанесения прямых ударов, а для истощения ПВО, заставляя тратить дорогостоящие ресурсы на их уничтожение.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что для уничтожения реактивных "Шахедов" наиболее эффективным методом является использование противоракет с тепловыми или радиолокационными головками самонаведения.

"Реактивный двигатель дрона оставляет отчетливый тепловой след, что делает его уязвимым к ракетам с тепловыми головками. Например, советская ракета Р-73 или современные аналоги, такие как американская AIM-9 или британская ASRAAM, могут эффективно поражать эти цели. Великобритания предоставила Украине пусковые установки Raven с ракетами ASRAAM, которые по характеристикам подобны AIM-9", — Фокусу Свитан.

Также, по словам эксперта, реактивные дроны можно сбивать с помощью истребителей. Использование истребителей целесообразно, поскольку тактика перехвата подобна борьбе с крылатыми ракетами.

Напомним, Россия атаковала полигон на Черниговщине ракетами "Искандер", убив 3 военных и ранив 18. Это третья атака на учебные центры ВСУ в 2025 году.

Также Фокус сообщал, что Россия расширяет завод в Татарстане до 40 тыс. работников, выпуская 5500 "Шахедов" ежемесячно для атак на Украину. Дроны могут поставляться в Венесуэлу, а Китай обеспечивает комплектующими.