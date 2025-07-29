"Я даю Путину 10 дней": Трамп установил для Кремля новый дедлайн по завершению войны в Украине

Президент США уверен, что Владимир Путин хочет продолжать полномасштабную войну в Украине. По его словам, на планы Кремля могут повлиять тарифы от Белого дома.

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Дональд Трамп снова установил России новый дедлайн по прекращению войны в Украине. На этот раз это 10 дней, сообщает Clash Report.

Трамп пообещал ввести пошлины, если Путин не завершит войну до этого срока.

"Путин хочет продолжать войну. Наши тарифы могут повлиять на это, а могут и не повлиять", — заявил Трамп.

Он добавил, что до сих пор не получил никакого ответа от Путина. "Это позор", — подчеркнул американский президент.

Заявления Трампа об ультиматуме Путину: что известно

Президент США Дональд Трамп 14 июля отметил, что российский лидер неоднократно нарушал договоренности, и установил ультиматум. Он определил срок 50 дней для подписания соглашения РФ и Украины и пригрозил Кремлю вторичными тарифами.

Во время визита в Шотландию 28 июля Трамп объявил, что передумал давать Путину 50 дней и сократит дедлайн до 10-12 дней. Также он сказал, что больше не желает говорить с Путиным, поскольку тот, положив трубку, продолжает запускать ракеты по украинским городам.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков 29 июля заявил, что несмотря на заявления президента США Дональда Трампа Россия продолжит так называемую "Специальную военную операцию" в Украине для защиты своих интересов. При этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина утверждает, что его страна заинтересована в "мирном разрешении конфликта".