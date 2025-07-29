Заинтересованы в мире, но продолжат войну: в Кремле отреагировали на новый ультиматум Трампа Путину

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несмотря на заявления президента США Дональда Трампа Россия продолжит так называемую "Специальную военную операцию" в Украине для защиты своих интересов. При этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина утверждает, что его страна заинтересована в "мирном разрешении конфликта".

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Российское пропагандистское информационное агентство ТАСС передает, что в Кремле "приняли к сведению" заявления Дональда Трампа о сокращении дедлайна, предоставленного президенту РФ Владимиру Путину для прекращения огня в Украине, и о незаинтересованности в дальнейших контактах. Спикер Путина заявил, что возможность встречи президентов РФ и США "как не стояла в предметном плане, так и не стоит".

По словам Пескова, процесс налаживания отношений РФ и США замедлился, однако Кремль все еще не намерен от него отказываться.

"Есть замедление, действительно, и пока процесс нормализации идет "ни шатко, ни валко". Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон. Поэтому мы продолжаем эту нашу заинтересованность и надеемся на то, что процесс приобретет большую динамику", — заявил спикер Путина.

Также Песков сказал, что сейчас страны не ведут диалога о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, потому что этого не позволяет делать состояние двусторонних отношений.

Заявления Трампа об ультиматуме Путину: детали

Президент США Дональд Трамп 14 июля отметил, что российский лидер неоднократно нарушал договоренности, и установил ультиматум. Он определил срок 50 дней для подписания соглашения РФ и Украины и пригрозил Кремлю вторичными тарифами.

Во время визита в Шотландию 28 июля Трамп объявил, что передумал давать Путину 50 дней и сократит дедлайн до 10-12 дней. Также он сказал, что больше не желает говорить с Путиным, поскольку тот, положив трубку, продолжает запускать ракеты по украинским городам.