Последовательная непоследовательность: почему Трамп внезапно сократил дедлайн Путину для мира в Украине

Президент США Дональд Трамп, в очередной раз выразив недовольство Путиным, заявил, что сокращает ранее установленный им для РФ дедлайн на прекращение войны с 50-ти до 10-12 дней. К чему в итоге приведет дипломатическая тактика Белого дома, выяснял Фокус.

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Во время встречи с британским премьером — министром Киром Стармером в понедельник, 28 июля, президент США вновь выразил свое недовольство действиями главы Кремля, в частности тем, что "его армия продолжает атаковать ракетами украинские города".

"Я много раз разговаривал с президентом Путиным. Мы очень хорошо ладили... пять раз, а может, четыре раза, мы с вами (с Киром Стармером — Фокус) обсуждали этот вопрос, мы думали, что решили его много раз. А потом президент Путин выходит и запускает ракеты по некоторым городам, например, по Киеву, убивая много людей...я очень разочарован президентом Путиным", — отметил Дональд Трамп, добавив, что сократит "те 50 дней, которые я ему дал до меньшего количества, поскольку я знаю ответ на вопрос, что произойдет дальше".

Несколько позже американский лидер действительно озвучил новый дедлайн для Москвы на урегулирование развязанной ею полномасштабной войны против Украины. Итак, новый дедлайн будет составлять "примерно 10-12 дней с сегодняшнего дня". Таким образом, временная красная линия Вашингтона — 6-8 августа.

"Нет причин ждать все эти 50 дней. Я хотел быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса. Я применю жесткие вторичные санкции, если не удастся достичь договоренности по Украине", — подытожил Дональд Трамп, акцентировав, что ему больше не интересно разговаривать с Путиным.

Кому и почему на самом деле сигнализирует Трамп, корректируя дедлайн на установление мира

Комментируя Фокусу изменение президентом США дедлайна для Путина, политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний отметил следующее: "Вспомним, как совсем недавно многие эксперты из когорты тех, кого Трамп лишил грантов, наперегонки рассказывали сказки о том, что Соединенные Штаты нас покинули, дав Путину возможность делать в Украине все, что только заблагорассудится. Но помощь Украине идет и будет идти в дальнейшем. Кроме того, а это чрезвычайно важно, есть договоренность США с Евросоюзом по нефти и газу и в этом смысле заявление Трампа о новом дедлайне — это скорее сигнал не Путину, а российским элитам, мол, убирайте этого психа, а дальше будем с вами разговаривать. По моему мнению, в Вашингтоне уже есть четкое понимание, что ключевая проблема — это Путин. При этом нас устраивает любой сценарий. Например, уберут Путина, начнется дестабилизация на болотах и тогда разговор с РФ со стороны Украины будет совсем другой. Словом, вариаций достаточно, но нас они все так или иначе устраивают".

Что касается "жестких вторичных санкций" в отношении России, то, по убеждению эксперта, за Трампом здесь не заржавеет: "Трамп, если решил — сделает. Здесь следует отметить, что президент США может сам лично соответствующим указом ввести вторичные санкции в отношении Москвы — то есть без Конгресса. Он, кстати, такое же делал в отношении Венесуэлы. Разница лишь в том, что в случае принятия рестрикций Конгрессом, этот санкционный дождь будет очень надолго, лет на сто, а указ так: сегодня есть, а завтра его можно изменить".

Отвечая на вопрос о том, почему президент Трамп внезапно решил сократить дедлайн для Кремля, политолог констатировал: "Я не исключаю, что свой вес в этом смысле имеют какие-то договоренности между США и Китаем. Встреча Трампа с Си Цзиньпинем может состояться осенью, поэтому Белый дом ускоряет все эти процессы, касающиеся российско-украинской войны. Но как бы там ни было, а мое мнение годами остается неизменным и оно заключается в том, что пока Путин будет находиться у руля власти, до тех пор он будет воевать с Украиной. Зато отсутствие Путина в Кремле открывает не только для Украины, но и для всего мира определенное окно возможностей".

Довольно часто, говорит Тарас Загородний, шаги главы Белого дома воспринимаются достаточно примитивно, тогда как на самом деле Дональд Трамп создает "ситуации стратегической неопределенности", чем значительно усложняет позиции своих визави.

Кроме того, акцентирует политолог, не следует забывать о геополитическом бэкграунде 47-го президента США: "За Трампом стоит история с Ираном. 60 дней дали Тегерану, на 61-й прилетел Израиль. В контексте геополитической тактики Трампа не следует выносить за скобки и внутриполитический фактор. Трампу, думаю, очень не понравилось то, что его избиратели увидели, как Путин его фактически унизил, поэтому он и педалирует этот вопрос. А вообще, Трамп — это такой человек, который может тихонько влупить по России и там все посыплется, как это было при Рейгане. Рейган же, когда запускал свою программу перевооружения, не думал, что развалится Советский Союз. Так и здесь может быть. В любом случае, я не думаю, что Трамп решил проверить поговорку Черчилля о том, что американцы всегда найдут правильное решение, когда перепробуют все остальные".

Обратив внимание на "стратегический конфликт интересов" между США и РФ по нефти и газу, Тарас Загородний констатировал: "Этот фундаментальный конфликт вообще не дает возможности найти общие точки соприкосновения между Россией и Соединенными Штатами. При Байдене были другие подходы, а сейчас, обратите внимание: украинцы лупашат по нефтегазовой отрасли России и никто нам из Белого дома кривого слова не говорит".

При этом, во многом позицию США здесь изменило и поведение Украины, поскольку после того, "как СБУ грохнула треть российской стратегической авиации", отмечает политолог, мнение США резко изменилось. "В частности, американские военные начали публично говорить, что Украина может выиграть эту войну. Ну, а дальше Китай устами своего главного дипломата Ван И вписался, заявив, что не даст РФ проиграть в войне с Украиной. Таким образом у США создалось представление, что Пекин и Москва — это единый блок и для нас это, вне всякого сомнения хорошо", — заключает Тарас Загородний.

Действительно ли Трамп перешел к реализации плана Кэллога по Украине

В то же время политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом акцентирует: "По моему мнению, Трамп начал активнее форсировать процесс, по нескольким причинам. Во-первых, Трампу удалось заключить с Европой торговое соглашение. Это частично также повлияло, так как теперь Трамп готов более активно заняться другими направлениями. Второй момент связан с тем, что Трамп, как мне кажется, учитывает свои внутренние рейтинги, а у его аудитории сейчас, скажем так, есть определенное разочарование тем, что он не способен добиться обещанного мирного соглашения с Россией, о котором он так много говорил еще со времен предвыборной кампании и после нее тоже".

Фактор персональных электоральных рейтингов Дональда Трампа, убежден эксперт, начинает "подогревать" нынешнего главы Белого дома, который довольно часто при принятии решений руководствуется именно ситуативными эмоциями.

"Дональд Трамп, как по мне, понимая момент, хочет показать своей аудитории готовность действовать в отношении России как мягко, так и довольно жестко. Плюс, мне кажется, что его заявление об изменении дедлайна для Путина, является свидетельством понимания Трампом того, что ему не удастся легко оторвать Россию от Китая. Как по мне, Трамп уже осознал, что так не будет и Россия останется, в том числе, в фарватере китайских влияний и поэтому он меняет подход. То есть, он понимает, что после окончания торговой истории с Европой, впереди у него еще большая битва с Китаем", — подчеркивает политолог.

В общем, по мнению Алексея Якубина, президент США в конце концов понял, что язык мягкой риторики для России непонятен, а затем Дональд Трамп хочет апробировать другой — более жесткий подход в отношении РФ. Этот подход, констатирует эксперт, абсолютно укладывается в логику плана Келлога, в котором предусмотрены, как кнуты, так и пряники для России с целью заставить ее пойти на прекращение войны против Украины.

Глава Белого дома, считает политолог, решил сейчас форсировать этот тематический кейс с прицелом, во-первых, на свою сентябрьскую встречу с Си Цзиньпинем, а во-вторых на бюджетный процесс в США, который будет происходить также осенью. При этом Россия, по мнению аналитика, несмотря на бравурную риторику, все еще надеется на контакт с Трампом, но при этом оглядывается на Пекин.

Таким образом, если в КНР будет демонстрировать готовность к диалогу с США, констатирует Алексей Якубин, Кремль будет демонстрировать конструктивизм. Если же геополитический пазл сложится так, что Китай будет настроен на дальнейшую конфронтацию с Америкой, то Москва будет игнорировать недовольство, угрозы, ультиматумы и дедлайны со стороны Дональда Трампа.

Отдельно эксперт отметил, что президент США побуждает Путина принять какое-то быстрое решение, тогда как в Кремле рассчитывали тянуть время до осени, то бишь — даже до зимы. При этом, отмечает Алексей Якубин, ложкой дегтя в кремлевскую бочку меда добавляет сам факт предстоящей встречи Трампа с Си Цзиньпинем, ведь в Кремле опасаются кулуарных договоренностей между Вашингтоном и Пекином в отношении РФ за ее спиной.

На Банковой одобрили новый ультиматум Трампа Путину. В частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил президента США "за твердую позицию и четкое послание о мире с РФ с помощью силы".

Зато бывший президент России, а ныне — заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп, "играя в игру ультиматумов с Россией, должен помнить, что РФ — "это не Израиль и даже не Иран" и каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне не между Россией и Украиной, а между РФ и США.