Мир пополам: почему Запад не может остановить страны, помогающие Путину

На четвертом году российско-украинской войны на стороне РФ выступает целый ряд стран, в частности Китай, КНДР, Иран и другие. Почему противодействие цивилизованного мира является мизерным, и может ли это стать импульсом для дальнейшего расширения так называемой оси зла, выяснял Фокус.

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Еще в самом начале путинской "СВО" в феврале 2022-го, полномасштабная война была интернационализирована, поскольку территория соседней Беларуси использовалась в качестве стартовой площадки для нападения РФ на Украину. Через несколько месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение официальный Тегеран начал поставлять ей свои беспилотники типа Shahed, а затем и баллистические ракеты, которые и сейчас активно атакуют украинские города и поселки.

В конце апреля 2025 года КНДР официально подтвердила участие своих войск в войне против Украины, тогда как Китай, несмотря на задержание своих граждан непосредственно на поле боя, отрицает участие в войне и всячески открещивается от любой другой военной помощи Москве.

Между тем руководство Североатлантического Альянса едва ли не впервые публично признало, что на данный момент по меньшей мере три страны активно помогают России вести полномасштабную войну против Украины.

Марк Рютте: "Китай, Северная Корея и Иран помогают России" Фото: Getty Images

"Китай, Северная Корея и Иран помогают России. Мы знаем, что Пекин является ключевым посредником войны РФ против Украины, поставляя Москве товары двойного использования и помогая ей обходить санкции. В то же время КНДР получает от России много технологий в обмен на поддержку, а Иран получает деньги от Российской Федерации и использует их, чтобы сеять беспорядок на Ближнем Востоке. Эти четыре страны (РФ, КНР, КНДР и Иран — Фокус) работают вместе, и мы должны прекратить быть наивными", — заявил в понедельник, 26 мая, во время выступления на парламентской ассамблее Альянса в Дейтоне (США) генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, которого цитирует La Repubblica.

Призвав союзников не быть наивными, генсек НАТО не предложил взамен никаких четких шагов противодействия геополитическому "квартету" в лице Пекина, Москвы, Тегерана и Пхеньяна, который, по мнению экспертов, может расширяться за счет новых игроков.

Действительно ли Украина оказалась в эпицентре новой Холодной войны

Мир не может остановить Россию и ее союзников, поскольку значительная часть партнеров Украины, боится ядерного оружия РФ, убежден эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. "Во-первых, наши союзники забыли уроки Холодной войны и забыли, что в ядерную игру можно играть вдвоем. Во-вторых, они слишком уверовали в либеральный миропорядок, а потому просто не знают, какие инструменты следует задействовать для успокоения КНР, КНДР, Ирана, России и других международных нарушителей. Нынешние мировые лидеры, к сожалению, не Рейганы, не Миттераны и не Черчилли и просто не знают, как играть в эту чрезвычайно жесткую большую геополитическую игру.

Правда, некоторым лидерам, скажем, Мерцу, Макрону и Стармеру следует отдать должное — они по крайней мере адаптируются, пытаясь быть жестче. Поэтому, какое-то изменение идет, но в целом ситуация такова, что мы переживаем новую Холодную войну и Украина оказалась в ее эпицентре. Правда, в отличие от предыдущей Холодной войны у нас сейчас не два центра, а несколько десятков", — подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

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По мнению Александра Краева, сейчас мир переживает процесс дробления, когда отдельные страны или регионы объединяются в мощные альянсы и начинают проводить свою геополитическую игру. "Между тем, эти процессы дробления вовсе не противоречат глобализации, то есть регионализация не приведет к национализму. Речь, скорее, здесь идет о том, что у нас теперь уже нет мирового полицейского и достаточно долгое время не будет. Теперь у нас есть прямые противостояния и на глобальном уровне речь идет о новой большой Холодной войне между Китаем и США. И если бы предыдущие администрации Соединенных Штатов не пытались избежать этого, эта война уже началась. А то, что, например, США в индийско-пакистанском противостоянии подкармливают одну сторону, а Китай — другую — яркое тому свидетельство. Это все будет нарастать и продолжаться. Грубо говоря, если мы хотим понять, что нас ждет ближайшие 20-30 лет, пристально смотрим в прошлое и анализируем, что происходило в период 1960-1989 годов"?" — отмечает аналитик.

Эксперт особо акцентирует на том, что РФ и КНР на самом деле и не выходили из Холодной войны. "Пока Москва и Пекин, скажем так, не дремали, Запад 40 лет наслаждался победой в Холодной войне, теплой ванной либерального миропорядка, Coca-Cola, жвачкой и рок-н-роллом. А тут выяснилось, что в мире еще есть мужики в шапках-ушанках с "калашниковыми" в руках и есть китайские заводы, которые, как начали в 49-м работать, так до сих пор и не прекращают", — заключает эксперт.

Почему Китай не следует включать в перечень союзников РФ

В то же время политолог и экс-нардеп Олесь Доний в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "В отличие от мировых лидеров, Украина не может включать Китай в триаду: Россия, КНДР и Иран. Более того, за все страны, которые на сегодня непосредственно не помогают РФ в ее агрессии путем поставки ракет, другого оружия и человеческой силы, нам нужно бороться.

Но ситуация для нас очень и очень непростая, например, Турция является страной-членом НАТО, которая не присоединилась к антироссийским санкциям и через ее территорию спокойно летают российские самолеты. При этом мы не можем сжигать мосты с Анкарой, как собственно и с Китаем. Да, благодаря КНР Россия уклоняется от значительной части санкций и мы можем подозревать, что участие военных КНДР в российско-украинской войне происходит при соответствующих санкциях Пекина. Тем не менее, с Китаем у нас до сих пор один из крупнейших товарооборотов".

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Подчеркнув, что по состоянию на сегодня Украина во многом зависима именно от Китая, в том числе и в войне, эксперт добавил: "Нельзя ни в коем случае недооценивать поставки из КНР пусть не военных, но разведывательных дронов, а также составляющих, которые используются украинскими производителями. Это на самом деле без всяких преувеличений колоссальный сегмент".

Между тем многие страны своим нейтралитетом фактически подыгрывают России, констатирует Олесь Доний, и это ставит Украину, "которая не может быть в оппозиции к половине мира" в достаточно сложное положение. Эксперт считает, что на сегодня стопроцентными врагами официального Киева являются только четыре государства: РФ, Беларусь, КНДР и Иран.

"Если говорить о том, почему за все время российско-украинской войны мир не смог остановить Россию и трех ее отъявленных приспешников, то следует признать, что подавляющее большинство стран руководствуется, прежде всего, прагматическим интересом, который лежит исключительно в экономической плоскости. То есть, здесь речь идет о сложном клубке глобального сотрудничества и взаимозависимости. В этом контексте, в частности, можно вспомнить США и Китай, поэтому эмоции — это одно, а прагматические выгоды — совсем другое. Последний фактор, как ни крути, является доминирующим", — отмечает Олесь Доний.

По состоянию на сегодня огромным вызовом для мира, а особенно для Украины эксперт считает то, что администрация США "радикально изменила политику". Это, по убеждению политолога, может привести к значительному усилению в принятии Вашингтоном важных международных решений чрезмерно прагматических интересов, в которых может вообще не найтись места для поддержки Киева.

Учитывая это, резюмирует Олесь Доний, Украине придется преодолевать сложнейший путь дипломатически-медийного убеждения американской администрации. Между тем эксперт считает, что Украине уже очень повезло в том смысле, что США в российско-украинской войне не занимают позицию условного нейтралитета, как это делает, скажем Турция и целый ряд других государств.