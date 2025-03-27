Часовой механизм Кремля: решится ли Путин на применение ядерного оружия

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Американская разведка считает, что Путин может применить ядерное оружие против Украины. Об этом пишет Bloomberg.

Риски возрастают, поскольку Кремль так и не смог добиться решающей победы на поле боя и до сих пор не "освободил" включенные в состав империи Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Пишут также, что Москва готовит очередное "решительное" наступление на Донбассе уже в ближайшее время. Для осуществления задуманного российскому Генштабу придется сконцентрировать на довольно узком участке фронта значительные силы, обнажив другие направления, потому что сил не хватает не только нам, но и противнику.

До конца года, по оценке американского разведывательного сообщества, и Украина, и Россия смогут продолжать войну в таком же темпе, но уже в конце года Кремль не сможет пополнять потери на поле боя покупкой одноразовых контрактников — закончится и дешевый человеческий ресурс, готовый воевать за деньги, и сами деньги.

До конца года российская армия будет испытывать серьезную нехватку вооружений и боеприпасов, потому что фронт уже потребляет больше, чем тыл может воспроизвести.

Путину придется либо объявлять всеобщую мобилизацию и осуществлять перепрофилирование гражданского производства под военное, либо заканчивать войну на любых, уже не его условиях.

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Понятно, что и объявление мобилизации, и реконверсия производств, и трудовая повинность не поднимут рейтинги диктатора. Ему нужна победа до конца года. Поэтому и готовится новое наступление, поэтому и растут риски применения Москвой тактического ядерного оружия.

Понятно также, что нам тоже будет нелегко. Человеческого ресурса у нас меньше, а оставшийся хоть и высказывается в опросах против прекращения борьбы и капитуляции на путинских условиях, но сам, добровольно, воевать не очень хочет. Нам не хватает оружия и военной техники, боеприпасов.

Но рост рисков применения ядерного оружия наглядно демонстрирует, что и враг — на грани.

И если мы сможем правильно, грамотно распорядиться отпущенным до конца года временем, имеющимися ресурсами, западной помощью, если сможем подготовить на Донбассе настоящий неприступный бастион — нашу "линию Суровикина" со сплошными минными полями и бетонными фортификациями, если рискнем осуществить хорошо продуманные, в военном смысле оправданные контрудары (а не авантюры), то враг непременно будет разбит и победа будет за нами.

Даже если Путин ударит ядеркой.

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