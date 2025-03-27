Часовой механизм Кремля: решится ли Путин на применение ядерного оружия
Американская разведка считает, что Путин может применить ядерное оружие против Украины. Обращая на это внимание, военнослужащий Юрий Касьянов видит это логическим следствием тупика на фронте и обращает внимание на исчерпывающие ресурсы противника, который сможет эффективно воевать только до конца этого года.
Американская разведка считает, что Путин может применить ядерное оружие против Украины. Об этом пишет Bloomberg.
Риски возрастают, поскольку Кремль так и не смог добиться решающей победы на поле боя и до сих пор не "освободил" включенные в состав империи Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.
Пишут также, что Москва готовит очередное "решительное" наступление на Донбассе уже в ближайшее время. Для осуществления задуманного российскому Генштабу придется сконцентрировать на довольно узком участке фронта значительные силы, обнажив другие направления, потому что сил не хватает не только нам, но и противнику.
До конца года, по оценке американского разведывательного сообщества, и Украина, и Россия смогут продолжать войну в таком же темпе, но уже в конце года Кремль не сможет пополнять потери на поле боя покупкой одноразовых контрактников — закончится и дешевый человеческий ресурс, готовый воевать за деньги, и сами деньги.
До конца года российская армия будет испытывать серьезную нехватку вооружений и боеприпасов, потому что фронт уже потребляет больше, чем тыл может воспроизвести.
Путину придется либо объявлять всеобщую мобилизацию и осуществлять перепрофилирование гражданского производства под военное, либо заканчивать войну на любых, уже не его условиях.Важно
Понятно, что и объявление мобилизации, и реконверсия производств, и трудовая повинность не поднимут рейтинги диктатора. Ему нужна победа до конца года. Поэтому и готовится новое наступление, поэтому и растут риски применения Москвой тактического ядерного оружия.
Понятно также, что нам тоже будет нелегко. Человеческого ресурса у нас меньше, а оставшийся хоть и высказывается в опросах против прекращения борьбы и капитуляции на путинских условиях, но сам, добровольно, воевать не очень хочет. Нам не хватает оружия и военной техники, боеприпасов.
Но рост рисков применения ядерного оружия наглядно демонстрирует, что и враг — на грани.
И если мы сможем правильно, грамотно распорядиться отпущенным до конца года временем, имеющимися ресурсами, западной помощью, если сможем подготовить на Донбассе настоящий неприступный бастион — нашу "линию Суровикина" со сплошными минными полями и бетонными фортификациями, если рискнем осуществить хорошо продуманные, в военном смысле оправданные контрудары (а не авантюры), то враг непременно будет разбит и победа будет за нами.
Даже если Путин ударит ядеркой.
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