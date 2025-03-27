Мир - хорошо, мир любой ценой - нет: почему Россия выиграет больше Украины от прекращения огня в Черном море

Related video

Россия и Украина договорились о прекращении огня в Черном море, говорится в недавнем заявлении Белого дома.

Конкретно сказано: "Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

И далее: "Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России на мировой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций, разработать меры по реализации договоренности президента Трампа и президента Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины. Соединенные Штаты и Россия продолжат работу по достижению прочного и длительного мира".

В связи с этим возникают три вопроса. Во-первых, является ли это первым намеком на прогресс в деле прекращения огня в войне в целом, что до сих пор выглядело маловероятным? Во-вторых, как это повлияет на торговлю в черноморских портах и повлияет ли вообще? В-третьих, что это будет означать для с таким трудом завоеванного морского господства Украины?

По первому вопросу пока рано говорить. В релизе много хвалебных слов в адрес Саудовской Аравии, и стоит отметить: до начала переговоров США выражали надежду, что перемирие в Черном море перейдет в более широкое прекращение огня.

Важно

Огонь и лед в Эр-Рияде: что решили в Саудовской Аравии и что осталось непонятным

Интересен вопрос о том, как это отразится на торговле. Морское господство Украины было настолько велико, что с начала 2024 года экспорт и импорт в Украину и из нее в любом случае находился на уровне, близком к довоенному. Удары, нанесенные в 2023 году с помощью хорошо спланированной и выполненной комбинации спецназа, ракет и беспилотников, эффективно вытеснили Черноморский флот из Севастополя — он почти скрылся в восточной части моря. За исключением постоянно присутствующей угрозы свободно плавающих мин и случайных стратегически рискованных ракетных выстрелов, свобода судоходства для украинцев была в основном восстановлена. Экономика Украины и стран, зависящих от ее зерна, заинтересована в том, чтобы это не изменилось.

Русские, потерпевшие поражение от украинцев в военно-морской сфере, похоже, больше выиграют от прекращения огня. Ранее я писал, что Черноморский флот, вышедший из укрытия и получивший возможность разгуливать, где ему вздумается, может угрожать морскому господству Украины и, соответственно, торговому статус-кво. Если мирный процесс дойдет до того, что Турция снимет ограничения на проход через Босфор, предусмотренные Конвенцией Монтрё, вновь позволив проход российским военным кораблям, то это может стать катастрофой. Я думаю, что последнее пока маловероятно, но тем временем флот, которому разрешено перегруппировываться, пополнять запасы и действовать в западной части моря без страха, может быть и будет более опасным, а если перемирие не станут соблюдать, он получит больше возможностей для возобновления атаки.

В общем, это отрадное событие, хотя еще слишком рано судить о том, кто от него больше выиграет. Однако кажется, что сделка будет более выгодной для России, чем для Украины, которая уже выиграла свое военно-морское сражение в Черном море. И прекращение огня, скорее всего, будет непрочным.

Мир - это хорошо: мир любой ценой - нет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно