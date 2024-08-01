Победа на море без флота: Как Украина вынудила Россию уйти из Азовского моря

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Российский Черноморский флот переживает не лучшие времена.

Во-первых, он потерял треть своих кораблей, либо потопленных, либо уничтоженных — жестокий показатель потерь, хоть и не особенно высокий по российским меркам. Во-вторых, на прошлой неделе последний оставшийся российский военный корабль покинул Севастопольскую гавань, которая с 2014 года была главной базой Черноморского флота. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук предложил нам "запомнить этот день". Подкрепляя ощущение отступления и поражения, он сообщил нам, что в Азовском море больше нет российских военных кораблей.

Азов — важный водный объект. Он расположен рядом с Крымом, "святой землей" Владимира Путина, которая когда-то была окружена водами, контролируемыми Россией, а теперь — нет. Северный берег Азова удерживается российской армией – это "сухопутный мост", соединяющий Россию с Крымом. Российские войска на длинной линии фронта вдоль Днепра и от Запорожья до Донецка стоят спиной к Азову, но до сих пор они могли, по крайней мере, чувствовать уверенность, что их флот — за ними. Больше этого нет.

Выходом из Азовского моря в Черное море является Керченский пролив, где расположены Керченские автомобильные/железнодорожные мосты и железнодорожные паромы — жизненно важная линия снабжения российских войск в Крыму и на западной половине фронта.

Возможно, самое важное то, что на восточной оконечности Азова находится устье реки Дон и российский город Ростов-на-Дону, логистический центр всей российской военной машины.

Таким образом, Азов по-прежнему окружен либо территорией России, либо территорией Украины, контролируемой Россией. Но большая часть территории, удерживаемой Россией, и большая часть самого Азовского моря находятся под угрозой со стороны поставляемого Западом оружия дальнего действия, такого, как американские ATACMS и франко-британские Storm Shadow (также известные как SCALP). Украина уже сбила российские самолеты над Азовом: в январе в море упали дефицитное радиолокационное судно А-50 и командно-штабной самолет Ил-22. Украинский спецназ уже проводил операции и в Крыму.

Учитывая российский контроль над Керчью, нельзя сказать, что Украина сейчас доминирует на Азове просто потому, что у Черноморского флота там больше нет кораблей. Но очевидно, что баланс смещается. Крым и Керченский мост сейчас менее безопасны, чем раньше.

Учитывая изобретательность и агрессию, которую до сих пор проявляли украинцы, было бы совсем несложно представить, что они каким-то образом воспользуются слабостью российского Военно-морского флота. Возможно, им удастся сбросить с воздуха или иным образом доставить надводные беспилотники Magura V5, например, в Азовское море, и поддержать их с помощью Storm Shadow (запускаемых с самолетов над основным районом Черного моря) и ATACMS с севера.

Тогда даже сам Ростов может оказаться в опасности, и первыми это признают потрепанные защитники Севастополя и Новороссийска. Керченский мост также может оказаться под угрозой с незащищенной стороны и стать жертвой блестяще скоординированной групповой атаки, подобной той, которая впервые вынудила командующих Черноморского флота покинуть разрушенный штаб в Севастополе.

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе Фото: Скриншот

Часто говорят, что у Украины нет обычного Военно-морского флота. На самом деле, так и есть — различные корабли были подарены другими странами или построены на зарубежных верфях. Но обычный Военно-морской флот Украины не может участвовать в войне: точно так же, как Турция не пропустит российских подкреплений в Черное море через Босфор, она не пропустит и украинских.

Поэтому совершенно правильно будет сказать, что ошеломляющая серия морских побед Украины была достигнута без использования обычного Военно-морского флота — и они действительно были ошеломляющими. Сегодня зерновозы без проблем добираются из гаваней, контролируемых Украиной, до безопасного коридора на острове Змеиный в западной части Черного моря. Это тот самый Змеиный остров, который был захвачен Россией в первые дни полномасштабного вторжения в 2022 году — бескомпромиссная реакция крошечного украинского гарнизона на призыв сдаться превратилась в легенду.

Сначала Черноморский флот был отброшен из западной части Черного моря, вновь открыв путь зерну. Затем россиян выгнали с их "святой земли". Севастополь имеет глубокое историческое значение, служа символом военно-морской мощи России с XVІІІ века. Их новая база в Новороссийске также неоднократно подвергалась нападениям. Морская российская логистика в Черном море перекрыта — и теперь даже контроль России над Азовом ослабевает.

Эффект морских побед редко ощущается сразу. Даже после сражений при Трафальгаре и Мидуэе побежденная сторона еще некоторое время продолжала сражаться. То же самое будет и с Азовской битвой, ведь она еще не закончилась. Очевидно, вывод войск такого масштаба будет иметь политические, логистические и военные последствия. Выяснение того, что все это означает для войны в целом, займет больше времени, а пока следует избежать чрезмерного оптимизма.

Тем не менее, фактом является то, что железнодорожные паромы в Керчи подвергались ударам уже несколько раз. Сам мост дважды пострадал, хотя еще не разрушен.

Я считаю, что это лишь вопрос времени, когда Украине удастся полностью перерезать Керченское сообщение, в результате чего Крым и российская армия на Днепре будут, по сути, изолированы, находясь в конце длинной линии снабжения по сухопутному мосту, каждая миля которого будет простреливаться западными ракетами Зеленского. Путинская "святая земля" тогда действительно оказалась бы в опасности.

В военном отношении потеря Севастополя еще хуже, чем кажется. База там обеспечивала обширные возможности поддержки Черноморского флота — лучшие, чем базы в Новороссийске, куда бежали оставшиеся корабли, — и поэтому ее потеря напрямую влияет на способность флота проводить устойчивые операции. Боевой дух Черноморского флота если и не был подорван тогда, то сейчас — наверняка.

Военно-морские силы НАТО извлекут из всего этого много уроков по эффективному использованию дронов как в наступлении, так и в обороне. Это пока еще официально не провозглашено, но уже активно проговаривается, что "(успешное) использование Украиной беспилотных надводных кораблей (БпНА) демонстрирует уязвимость и, следовательно, бесполезность обычных военных кораблей".

Расширение использования дронов является направлением движения, и военные НАТО, безусловно, должны вкладывать больше средств в их использование для нападения, обороны (включая системы защиты от роев) и логистики, но не за счет военных кораблей с экипажем и, конечно, не потому, что это дешевле и менее рискованно. Это не игра с нулевой суммой, и необходим двойной подход, даже если он будет стоить дороже.

Подведем итоги. Позорное отступление России из Азовского моря значительно увеличило уязвимость российских завоеваний в Украине — сухопутного моста и Крыма. Риск для критической линии снабжения Керчи, и без того высокий, теперь значительно выше.

Помимо последствий на самом Азовском море и вокруг него, мы также должны учитывать последствия в далеких столицах, таких, как Вашингтон и Берлин, где политики будут обдумывать агрессивные шаги, например, как недавние совместные российско-китайские учения в Арктике, и задаваться вопросом о безопасности НАТО в поствоенную, постбайденовскую эпоху.

Сколько еще российских "тихих уходов" потребуется, чтобы появилась уверенность в том, что можно будет дать более решительный отпор и предоставить Украине гарантированное оружие для разрушения мостов и бункеров, как ATACMS с унитарной боеголовкой или немецкий Taurus?

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