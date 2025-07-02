Путин бросил вызов Западу: что означает появление военного корабля РФ у берегов Великобритании

Related video

Безопасность на море всегда была соревнованием как в плане восприятия, так и в плане присутствия. На днях это соревнование вышло на первый план в одном из самых тщательно контролируемых и символически значимых водных путей мира: Ла-Манше. В событии, которое можно было бы счесть обычным, но которое таковым не является, было подтверждено, что корвет ВМФ России "Бойкий" активно сопровождал два танкера — "Сельва" и "Сьерра" — через Ла-Манш в российские порты Балтики. Это не просто танкеры: оба судна входят в так называемый "теневой флот", то есть это суда, действующие в обход западных нефтяных санкций против России.

На первый взгляд, это может показаться не более чем напористым военно-морским маневром. На самом же деле, он представляет собой стратегический сдвиг. Впервые в этом конфликте российский военный корабль был замечен непосредственно защищающим активы, участвующие в уклонении от санкций. Это не просто морская логистика — это послание. И адресаты этого послания ясны: НАТО, Запад, Великобритания, "Большая семерка" и любой другой субъект, рассматривающий возможность усиления практического применения санкций на море.

Корвет, о котором идет речь, "Бойкий" - это судно класса "Стерегущий", уже хорошо известное Королевскому флоту. Российские военные корабли часто проходят через Ла-Манш; обычно такие переходы сопровождаются эскортом, часто без всякой шумихи. Отличительной особенностью этого корабля было не только то, что он сопровождал два танкера, но и то, что он фальсифицировал передачи Автоматической идентификационной системы (АИС). Военные корабли фактически освобождены от требования передавать данные АИС, но в мирное время они обычно делают это из соображений профессионализма. Фальсификация АИС — это необычно, не говоря уже о тактической наивности, когда корабль находится в пределах видимости суши и отслеживается всеми радарами в этом районе. Дезинформация об их положении была просто странной.

В ответ мы послали один из наших превосходных, но уже устаревших фрегатов типа 23 для сопровождения "Бойкого" через наши воды. Задача фрегата заключалась в передаче сдерживающих сообщений — "мы вас видим и знаем, что вы замышляете", а также в сборе разведданных. Во время таких перехватов можно получить удивительно много информации, особенно если другой военный корабль не очень хорошо управляется. Наш фрегат также мог бы, конечно, ответить на любые враждебные действия российского корабля. Все эти три императива требуют фрегата, а не невооруженного патрульного корабля.

Британский и российский корветы на одном рейде Фото: Royal Navy

В случае с Type 23 и "Стерегущим", они вполне равноценны с точки зрения средств наблюдения (оба имеют беспилотники и вертолеты) и наступательного/оборонительного оружия. В моей прошлой жизни, когда одиночные военные корабли сталкивались друг с другом, тот, кто первым обнаруживал другой, обычно выигрывал последующее сражение — то есть при условии, что у вас есть достаточно дальнобойное оружие, или вертолет, или другой актив, который вы можете задействовать. В случае просчета, который приводит к внезапной стычке на близком расстоянии — а то, как русские часто ведут себя на море и в воздухе, не исключает такую ситуацию, — тогда дело скорее в том, кто быстрее приведет в действие свое оружие. В этом случае я ожидаю, что комбинация морских ударных ракет и главного орудия HMS Somerset будет по крайней мере столь же эффективна, как и оружие русских, а оборонительная система Sea Ceptor, проверенная в боях в Красном море, должна сбить все ракеты, выпущенные по нам.

Если оставить боевую составляющую, сами танкеры символизируют более широкую проблему. "Теневой флот" — нечетко определенная группа старых, часто незастрахованных танкеров под сомнительным флагом — необходим Путину для того, чтобы удержать шаткую российскую экономику от краха. Эти суда, как правило, действуют в юридических и логистических "серых зонах", перевозя нефть под фальшивыми реестрами, используя обманные методы судоходства и в основном полагаясь на надежду, что ни у кого нет желания, военных кораблей или правовых оснований для вмешательства в морскую ситуацию. Этот эскорт меняет ситуацию. Теперь Россия демонстрирует, что будет использовать жесткую силу для защиты теневого флота.

Это новый рубеж, и не только в Ла-Манше. На Балтике и в других морских районах Европы позиция России становится все более смелой и конфронтационной. В последние месяцы поступают многочисленные сообщения о предполагаемой деятельности государства против подводной инфраструктуры, гибридных миссиях по наблюдению и электронном вмешательстве. Попытки провести принудительные действия против кораблей "теневого флота" уже привели к тому, что российский самолет в ответ нарушил воздушное пространство НАТО. Теперь развертывание эскорта военных кораблей, вероятно, будет означать больше конфронтаций — больше потенциальных точек, которые могут привести к войне.

Более того, это событие не должно рассматриваться изолированно. Россия находится под давлением — экономическим, дипломатическим и военным. Тот факт, что современный военный корабль был направлен для сопровождения двух стареющих танкеров, говорит о том, что Москва считает этот спасательный круг находящимся под угрозой. И это не малое признание. Путин явно отчаянно пытается сохранить "теневой флот".

Океаны связаны не только физически, но и политически и экономически. Красное море, Ормузский пролив, Тайваньский пролив, а теперь и Ла-Манш — все они становятся театрами, где проверяется баланс между принципами и рисками. Следующий шаг за нами.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно