Загадочный "Подводный малыш": британский эксперт подводит итоги исторической акции СБУ в Новороссийске

15 декабря спецназ Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Военно-морскими силами страны нанес очередной тяжелый удар по Черноморскому флоту России. Они заявили о первом в истории успешном ударе по подводной лодке с помощью беспилотного подводного аппарата (БПА). Камикадзе-дрон Sub Sea Baby поразил подводную лодку класса "Кило" стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов, стоявшую на ремонте в Новороссийске.

Россия отрицает значительный ущерб, но кадры взрыва говорят об обратном. Мы ждем полной оценки, но на данный момент удар, уничтоживший ценную подводную лодку и причал, на котором она была пришвартована, является двойной победой для Украины. И стоит помнить, что российский флот укрылся в Новороссийске после того, как был изгнан из своей ценной крымской базы в Севастополе. При таком темпе российским военным кораблям не будет безопасности нигде в Черном море. Российская армия, возможно, добивается тяжелых успехов на суше, но российский флот находится в полном отступлении.

Независимо от общей картины, эта потеря является значительной для Черноморского флота. Две подводные лодки флота, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", теперь потеряны: возможно, осталось только три. Усовершенствованные подводные лодки типа "Кило" были ключевым средством для нанесения ударов по украинским городам с большого расстояния. Эта потеря серьезно ослабила возможности России по нанесению ударов с моря и ее способность незаметно создавать угрозу для гражданского судоходства.

Дроны часто считаются фактором, изменившим облик современной войны. На суше это, безусловно, так, но над морем воздушные дроны, которые мы видели до сих пор, представляют собой лишь медленные, легко сбиваемые ракеты. Это неоднократно демонстрировалось в Красном море. В Черном море крупные российские военные корабли, а теперь и подводная лодка, были уничтожены надводными и подводными дронами, но не все осознают, что в большинстве случаев корабли стояли на якоре или были пришвартованы, что значительно упрощало задачу оператора дрона. Ограниченные расстояния Черного моря означают, что под угрозой находятся не только зоны операций российских баз и якорных стоянок, но и сами базы и стоянки. То же самое верно и для украинцев, но у них нет крупных военных кораблей, поэтому они представляют собой ограниченные возможности для атак.

Еще одним фактором, который не всегда принимается во внимание, является то, что украинские надводные дроны представляют собой просто быстрые самоубийственные аппараты, только без экипажа. Угроза со стороны быстрых малых судов присутствует на Ближнем Востоке уже много лет, и на самом деле, если военные корабли находятся в открытом море, на ходу, в состоянии боевой готовности и должным образом обучены, с этой угрозой можно справиться. Немногие "быстрые" катера — с экипажем или без — могут угнаться за фрегатом или эсминцем, особенно в сложных погодных условиях, и немногие могут пройти мимо хорошо организованного огня военных кораблей. Королевский флот в течение многих лет тренировался противостоять угрозе со стороны иранских быстроходных катеров, и мы были в этом хороши. Успешность ударов украинских надводных дронов в равной степени связана с неспособностью России обеспечить надлежащую защиту и с превосходством этого оружия.

Как они это сделали?

Однако проникнуть во вражескую гавань под водой и без экипажа — задача отнюдь не простая. Этот новый Sub Sea Baby представляется весьма эффективным устройством. Как именно он был задействован и управлялся, пока неясно.

Длительный переход с территории, контролируемой Украиной, мог осуществляться дроном, находящимся на поверхности или полупогруженным в воду, как это делается при контрабанде наркотиков: либо он мог быть запущен с материнского корабля, возможно, с внешне безобидного торгового судна.

Оказавшись вблизи Новороссийска, БПЛА, вероятно, должен был бы полностью погрузиться под воду, после чего, по всей вероятности, потерял бы всю связь — единственным исключением было бы наличие троса, тянущегося за ним к возможному материнскому кораблю (или к небольшому закрепленному бую спутниковой связи на поверхности за пределами гавани). Это позволило бы удаленным операторам сохранить контроль: если бы этого не было сделано, дрон должен был бы управлять собой автономно.

Независимо от того, кто управлял дроном на этом этапе — человек или автономная программа, — оба столкнулись бы с одной и той же проблемой: как определить местонахождение дрона, чтобы найти путь к месту назначения. Спутниковая навигация, такая как GPS, не работает под водой.

Инерциальная навигация является одним из возможных вариантов: она используется в полноразмерных пилотируемых подводных лодках, но более компактные версии, которые можно установить на дронах, могут быть недостаточно точными, даже если перед погружением за пределы гавани использовать спутниковую навигацию. В качестве альтернативы некоторые водолазы спецназа и небольшие беспилотные подводные аппараты оснащены доплеровским навигационным сонаром. Он не похож на обычный сонар с изображением: вместо этого он проецирует звуковые лучи ближнего действия на дно под собой, и отраженные сигналы довольно точно показывают, по какому пути движется аппарат.

Еще один план мог заключаться в использовании активного гидролокатора и поиске подводной лодки на основе знаний о планировке гавани, хотя это значительно увеличило бы риск срабатывания российских пассивных датчиков, если бы они были установлены, и значительно увеличивалась возможность ошибок, особенно для автономной системы.

Как бы украинцы это ни сделали, я надеюсь, что наши спецслужбы усердно работают над тем, чтобы выяснить, как (или что они уже знают — в идеале, потому что Запад участвовал в разработке этой технологии), потому что это достижение, которое мы должны уметь повторить.

Защита от подобного требует определенных усилий. Одним из очевидных решений является использование противолодочных бонов и сетей, как во время Первой мировой войны, но это неэффективный и трудоемкий метод. В любом случае дрон может дождаться, пока боны будут открыты, подняться с морского дна и нанести удар.

Более современным методом является использование активного сонара с коротким радиусом действия и высоким разрешением, устанавливаемого на причале или пришвартованном судне. Он позволяет обнаруживать приближающихся водолазов или дроны, но его необходимо сочетать с методом своевременного реагирования на них.

Однако, пожалуй, лучшая защита от подобного рода угроз — это находиться в открытом море. Здесь БПА менее эффективен, чем торпеда, которая достаточно быстра, чтобы догнать вас. Sub Sea Baby, вероятно, не способен на это, по крайней мере пока.

Война длится уже четыре года, но самоуверенность россиян в отношении украинских инноваций в морской сфере по-прежнему поражает. Они кажутся практически неспособными создать даже самые базовые системы самообороны.

Очевидно, что, несмотря на мирные переговоры или благодаря им, Украина продолжает внедрять инновации и достигать успехов в области использования беспилотных систем. В эпоху, когда у нас больше нет денег на оборону, нам необходимо делать то же самое, чтобы дополнить наши более традиционные платформы. Россия в очередной раз не смогла защититься от этого замечательного нового достижения — и мы тоже не смогли бы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

