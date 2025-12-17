Спутниковые фото показали реальное состояние субмарины РФ после удара дронов СБУ: без винта и руля

Спутник сделал новые фото бухты в Новороссийске, которая попала под удар дронов Сил безопасности Украины. Фото показали, какие реальные повреждения получила подводная лодка проекта "Варшавянка" Российской Федерации в результате попадания Sub Sea Baby. Аналитики объяснили, почему подводная лодка, которую называют "черная дыра", потеряла боеспособность и не может плыть самостоятельно.

О результативности атаки на субмарину проекта "Варшавянка" и степени разрушения свидетельствуют другая пока целая субмарина, которая стоит рядом, написали в Telegram-канале сил сопротивления "Крымский ветер". В Военной бухте Новороссийска до атаки дронов Sub Sea Baby СБУ стояли три подводные лодки, а теперь осталось две, одна из которых действительно потеряла боевые возможности, как и способность плыть.

Утром 17 декабря в канале опубликовали спутниковое фото в хорошем качестве с панорамой Военной бухты в Новороссийске. Выводы о состоянии одной из трех "Варшавянок" сделали на основании информации от собственных источников, фото со спутника и OSINT-разведки.

Первое изображение — общая панорама Военной бухты. В кадр попало ориентировочно 10 военных кораблей ВС РФ, из них два — субмарины (темные удлиненные пятна у горизонтальной части L-образного пирса). Ранее здесь дислоцировалось три субмарины, а после атаки 15 декабря одну отвели, вторую перевели на другую сторону пирса, а третья, которая и попала под удар дронов, осталась на месте. В заметке подытожили, что это говорит о "безусловных повреждениях" лодки.

Удар по подводной лодке РФ — спутниковое фото бухты Новороссийска Фото: Крымский ветер

Второе изображение — увеличенный фрагмент фотографии пирса с субмаринами. Видим, что та, которая осталась внутри бухты, визуально темнее другой, а часть корпуса не видно из-за, вероятно, погружения под воду (левая часть корпуса).

Удар по подводной лодке РФ — две субмарины в бухте Новороссийска Фото: Крымский ветер

Третье изображение — те же самые субмарины, но выделено, на какую именно часть корпуса следует обратить внимание.

Удар по подводной лодке РФ — точки повреждения субмарины в бухте Новороссийска Фото: Крымский ветер

В заметке объяснили, что означает разница между субмаринами. Во-первых, поврежденная лодка погружена в воду выше ватерлинии, а корма находится в воде. Таким образом сделали вывод, что есть повреждения винта, руля, гребного вала. Также есть затопление хвостовых отсеков. Источники сил сопротивления сообщили, что российское командование решает задачу транспортировки субмарины в док [своим ходом добраться, вероятно, не сможет — ред.]. Кроме того, если действительно поврежден гребной вал, то это требует серьезного ремонта на судоремонтном заводе, поскольку его нужно демонтировать, разобрав кормовой отсек.

"Наши специалисты считают, что подводная лодка выведена из строя надолго, если не навсегда", — подытоживается в заметке.

Удар по подводной лодке РФ — что говорят аналитики

На новые спутниковые фото подводной лодки РФ проекта "Варшавянка" отреагировал военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. На странице Facebook обозреватель отметил, что поврежденная субмарина погружена все же ниже ватерлинии ["Крымский ветер" указал, что выше — ред.]. Погружение кормы говорит о повреждении кормового руля и вертикальных стабилизаторов. Кроме того, есть, вероятно, сквозное отверстие в корпусе и поэтому затопило, ориентировочно, шестой отсек в хвосте. О серьезности повреждений говорит также то, что лодку оставили у пирса, а не отвели на новое место: таким образом заявления РФ об отсутствии последствий — это "ложь".

По мнению Коваленко, для ремонта субмарину могут отвести в сухой док. Ближайший — в Севастополе, но тогда есть угроза для удара с воздуха. Россияне могут попытаться перетащить лодку на судоремонтный завод "Звездочка" в Северодвинск по внутренним водам, пояснил он.

Обозреватель Кирилл Данильченко уточнил детали взрыва в Новороссийске при попадании дронов СБУ. Прежде всего, он обратил внимание на 12-15-метровый столб воды и песка, который поднялся после попадания, и на вырванный кусок бетонного пирса. По его оценкам, украинский морской беспилотник мог нести "300-400 кг в тротиловом эквиваленте", а взрывчатое вещество — гексоген с алюминием. Для сравнения приводятся данные о противокорабельной ракете "Гарпун" с боевой частью 221 кг и о глубинных бомбах на 100 кг, которые пробивают корпус на 10 м и повреждают на 20 м.

"В несжимаемой среде (воде) на таком расстоянии (около 20-25 метров) — это ужасные разрушения", — уточнил Данильченко, говоря об ударе по ватерлинии, по 5 и 6 отсекам и о повреждении "вала, сальников дейдвуда, аккумуляторов, руля, рулевого поста, электродвигателя и его амортизаторов".

Как дроны СБУ атаковали "Варшавянку" в Новороссийске

Отметим, Фокус писал об ударе дронов СБУ по порту Новороссийска, в котором находится Черноморский флот РФ после бегства из Севастополя. На видео с места событий показали взрыв в бухте, в которой находилось три подводные лодки проекта "Варшавянка". Командование сообщило о поражении одной субмарины стоимостью 400-500 млн долл.

Напоминаем, аналитики объяснили, какие характеристики имеют подводные дроны Sub Sea Baby, которые СБУ использовала для удара по субмаринам РФ в Новороссийске, в 700 км от Украины.