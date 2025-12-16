Удар по субмарине РФ в Новороссийске: что известно о подводных дронах Sub Sea Baby СБУ

В открытых источниках есть мало информации об украинском подводном дроне Sub Sea Baby, который ударил по базе флота Российской Федерации в Новороссийске, пояснили на профильном портале. О его технических характеристиках сделали выводы на основе данных о надводных версиях Sea Baby и об особенностях спецоперации Службы безопасности Украины.

Семейство морских беспилотников Sea Baby показали "впечатляющую" эффективность во время атак на российские военные объекты по всему Черному морю, говорится в статье на портале Defense Info. По мнению аналитиков, произошла "подводная эволюция", и таким образом Украина получила новое устройство для ударов по целям ВС РФ. Благодаря изобретению удалось, вероятно, повредить корму неподалеку от винта и устройств управления: субмарина может держаться на воде, но не пригодна для военного использования. Фокус собрал информацию об ударе по Новороссийску и о возможностях имеющихся подводных дронов Сил обороны Украины.

Какие характеристики подводного дрона Sub Sea Baby выделили аналитики Defense Info.

Устройство способно проникать через системы заграждения РФ — ему не помешали многослойная система обороны, в том силе — сетки, боны, патрульные корабли и датчики. Дрон способен ударить в выбранную точку на цели. Об этом свидетельствует то, что взрыв произошел не просто вблизи корпуса, а именно у кормы, неподалеку от внешних механизмов. Если рассматривать устройство как эволюцию Sea Baby, то он мог бы нести больше полезной нагрузки. В частности, в 2022 году речь шла о 100 кг груза, в 2025 — 850 кг: это и взрывчатка, и системы связи (основная и резервная) и тому подобное. Кроме того, если сначала это был просто дрон-камикадзе, то в 2025 его вооружили для различных миссий — получил ракетную установку, лазерные системы наведения, термобарическое оружие.

"Подводная лодка Sea Baby является логическим продолжением этой технологии под поверхностью, добавляя новое измерение асимметричной военно-морской кампании Украины", — подытоживается в статье.

Удар по подводной лодке РФ — что известно о Sea Baby

Sea Baby — морской дрон, который появился в 2022 году, а первое известное использование — 17 июля 2023 года, когда состоялся удар по опорам Крымского моста. С тех пор беспилотник атаковал другие российские цели: корабль "Самум", "Павел Державин", "Владимир Козицкий", патрульные катера, вертолеты Ка-29 и Ми-8. Морской дрон выглядит как безэкипажный катер, оборудованный системой GPS-навигации, а также инерционной системой, кроме того, упоминали о системе ИИ для распознавания "свой-чужой" и возможности выпускать ударные и разведывательные БпЛА. СБУ пока не показывало модель Sub Sea Baby: классический БЭК не похож на подводный аппарат, который должен быть герметичным и особой формы.

Удар по подводной лодке РФ — как выглядит классический Sea Baby СБУ Фото: СБУ

Подводные дроны Украины — что известно

Отметим, Фокус писал о других подводных дронах Украины, которые могли ударить по подводной цели. Например, в августе 2023 года компания AMMO сообщила о создании подводного беспилотника "Маричка": имеет длину 6 м и может проплыть 1 000 км. Кроме того, осенью 2025 года во Львове на оружейной выставке показали "Толоку". На видео с места событий фигурировал 12-метровый аппарат Toloka-1000, который может проплыть 1 200 км и доставить груз 500 кг.

Удар по подводной лодке РФ — как выглядит морской дрон Toloka-1000 Фото: Скриншот

Удар по Новороссийску

Днем 15 декабря СБУ сообщило об ударе по подводной лодке ВС РФ в Новороссийске. Украинские спецслужбы взломали камеру в российском порту и показали взрыв. В бухте глубиной, ориентировочно, около 12 м и размерами 100 на 200 м, не было заметно надводных аппаратов или следов движения подводного дрона.

Между тем в ноябре-декабре 2025 года стало известно о нескольких атаках на танкеры "теневого флота" РФ в Черном море. Пресс-служба СБУ опубликовала кадры с моментами удара: видео снимали надводные беспилотники.

Напоминаем, OSINT-аналитик исследовал видео СБУ об ударе по подводной лодке РФ в Новороссийске и объяснил, какие достижения и технологии использовала Украина и какие последствия для российского флота.