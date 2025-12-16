Первые фото после удара дрона СБУ в Новороссийске: за сколько метров от субмарины произошел взрыв

Удар подводного дрона, атаковавшего российскую субмарину проекта "Варшавянка" в Новороссийске, повредил пирс, возле которого стояла лодка, сообщил OSINTер. Фото со спутника дали возможность оценить расстояние от точки детонации до кормы, и выяснилось, что взрыв произошел не вплотную к цели. Между тем на видео, опубликованном Службой безопасности Украины, также можно увидеть, как выглядела субмарина после удара.

Спутник сфотографировал порт в Новороссийске до и после удара дронов СБУ 15 декабря. Качество кадров не достаточно для того, чтобы оценить степень повреждения подводной лодки проекта "Варшавянка" (Kilo), говорится в заметке OSINTера и журналиста медиа "Радио Свобода" Марка Крутова. По ориентировочным оценкам, взрыв произошел в 20 м от обшивки подводной лодки.

Утром 16 декабря Крутов опубликовал два спутниковых фото Planet бухты в Новороссийске: в кадре — причал, возле которого стоят пришвартованные военные корабли ВС РФ.

На первом фото — П-образный причал и около шести российских кораблей, из них — две субмарины. Одна из них стоит возле пирса на условной "поперечной линии" буквы П (возможная цель дрона СБУ), вторая — возле берегового причала. Ориентировочная длина подводных лодок на фото — около 60 м (на основе сравнения длины причала по фото Google maps).

Удар по подводной лодке РФ — бухта Новороссийска до 15 декабря Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Следующие кадры сняты после атаки 15 декабря и они показывают, что исчезла подводная лодка у "перекладины", зато появилась трещина и повреждения пирса — на месте стыка двух причалов. Среди прочего, видим, что россияне отвели военные корабли, поставили другие, тогда как одна из субмарин оказалась на новом месте — на внешней стороны "перекладины".

Удар по подводной лодке РФ — бухта Новороссийска после 15 декабря Фото: Mark Krutov (kromark) / X

OSINTер написал, что спутниковые фото показывают попадание дрона СБУ в 20 м от субмарины ВС РФ. По его словам, полученные кадры не дают возможности оценить, какие последствия попадания.

"До сих пор трудно провести точную оценку результатов боевого воздействия, но по крайней мере мы видим, что взрыв произошел примерно в 20 м от судна", — написал Крутов.

Отметим, на портале Defence Hub рассказали о характеристиках подводных лодок РФ проекта "Варшавянка". Среди прочего, указывается, что толщина обшивки корпуса — почти 3 см стали (24-27 мм). При этом на профильном милпортале The War Zone объяснили, что не обязательно попадать в надводный корабль или субмарину, чтобы нанести серьезный ущерб. На этом принципе работают торпеды, которые могут взорваться в нескольких метрах от цели, но давление воды повредит корпус и сломает оборудование внутри.

Удар по подводной лодке РФ — детали атаки на Новороссийск

15 декабря СБУ опубликовала кадры спецоперации в Новороссийске, во время которой подводные дроны Sub Sea Baby ударили по подводной лодке ВС РФ проекта "Варшавянка". На минутном видео, записанном взломанной украинцами камерой наблюдения, показали спокойную бухту с кораблями, а затем — яркий взрыв в левом углу экрана, в районе, в котором перед этим зафиксировали три субмарины РФ. На записи, когда развеялся огон и дым, не заметно, какие повреждения могли получить подводные судна.

Удар по подводной лодке РФ - кадры после взрыва дронов СБУ в Новороссийске 15 декабря Фото: СБУ

Отметим, аналитики портала Defense Express объяснили, почему РФ не сможет отремонтировать субмарину проекта "Варшавянка", и уточнили, какая часть лодки могла получить повреждения.

Напоминаем, 15 декабря СБУ заявило об атаке дальнобойных дронов по нефтяной платформе РФ в Каспийском море. Тем временем Фокус собрал информацию об атаках по кораблям, связанным с российским нефтяным экспортом и оружием: достали танкер даже в Атлантике.