Перші фото після удару дрона СБУ у Новоросійську: за скільки метрів від субмарини стався вибух

Удар підводного дрона по російській субмарині проєкту "Варшавянка" у Новоросійську пошкодив пірс, біля якого стояв човен, повідомив OSINTер. Фото з супутника дали можливість оцінити відстань від точки детонації до корми, і з'ясувалось, що вибух відбувся не впритул до цілі. Тим часом на відео, опублікованому Службою безпеки України, також можна побачити, як виглядала субмарина після удару.

Супутник сфотографував порт у Новоросійську до та після удару дронів СБУ 15 грудня. Якість кадрів не достатня для того, щоб оцінити ступінь пошкодження підводного човна проєкту "Варшавянка" (Kilo), ідеться у дописі OSINTера та журналіста медіа "Радіо Свобода" Марка Крутова. За орієнтовними оцінками, вибух стався за 20 м від обшивки підводного човна.

Зранку 16 грудня Крутов опублікував два супутникових фото Planet бухти у Новоросійську: у кадрі — причал, біля якого стоять пришвартовані військові кораблі ЗС РФ.

На першому фото — П-подібний причал і близько шести російських кораблів, з них — дві субмарини. Одна з них стоїть біля пірса на умовній "поперечній лінії" літери П (можлива ціль дрона СБУ), друга — біля берегового причалу. Орієнтовна довжина підводних човнів на фото — близько 60 м (на основі порівняння довжини причалу за фото Google maps).

Удар по підводному човну РФ - бухта Новоросійська до 15 грудня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Наступні кадри зняті після атаки 15 грудня і вони показують, що зник підводний човен біля "перекладини", натомість з'явилась тріщина та пошкодження пірса — на місці стику двох причалів. Серед іншого, бачимо, що росіяни відвели військові кораблі, поставили інші, тоді як одна з субмарин опинилась на новому місці — зовнішнього боку "перекладини".

Удар по підводному човну РФ - бухта Новоросійська після 15 грудня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

OSINTер написав, що супутникові фото показують влучання дрона СБУ за 20 м від субмарини ЗС РФ. З його слів, отримані кадри не дають можливості оцінити, які наслідки влучання.

"Досі важко провести точну оцінку результатів бойового впливу, але принаймні ми бачимо, що вибух стався приблизно за 20 м від судна", — написав Крутов.

Зазначимо, на порталі Defence Hub розповіли про характеристики підводних човнів РФ проєкту "Варшавянка". Серед іншого, вказується, що товщина обшивки корпусу — майже 3 см сталі (24-27 мм). При цьому на профільному мілпорталі The War Zone пояснили, що не обов'язково влучати у надводний корабель чи субмарину, щоб завдати серйозно шкоди. На цьому принципі працюють торпеди, які можуть вибухнути за кілька метрів від цілі, але тиск води пошкодить корпус і зламає устаткування в середині.

Удар по підводному човну РФ — деталі атаки на Новоросійськ

15 грудня СБУ опублікувала кадри спецоперації Новоросійську, під час якої підводні дрони Sub Sea Baby вдарили по підводному човну ЗС РФ проєкту "Варшавянка". На хвилинному відео, записаному зламаною українцями камерою спостереження, показали спокійну бухту з кораблями, а потім — яскравий вибух в лівому кутку екрана, у районі, в якому перед цим зафіксували три субмарини РФ. На записі, коли розвіявся вогон та дим, не помітно, які ушкодження могли отримати підводні судна.

Удар по підводному човні РФ - кадри після вибуху дронів СБУ у Новоросійську 15 грудня Фото: СБУ

Зазначимо, аналітики порталу Defense Express пояснили, чому РФ не зможе відремонтувати субмарину проєкту "Варшавянка", та уточнили, яка частина човна могла отримати пошкодження.

Нагадуємо, 15 грудня СБУ заявило про атаку далекобійних дронів по нафтовій платформі РФ у Каспійському морі. Тим часом Фокус зібрав інформацію про атаки по кораблях, пов'язаних з російським нафтовим експортом та зброєю: дістали танкер навіть в Атлантиці.