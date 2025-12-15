СБУ підірвала російський підводний човен із "Калібрами" в порту Новоросійська (відео)

Служба безпеки України повідомила про знищення боєздатності російського підводного човна в порту Новоросійська, який був носієм крилатих ракет "Калібр". Удар став результатом унікальної спецоперації із застосуванням підводних безпілотників.

Як повідомляє Служба безпеки України, українські сили провели чергову високоточну операцію в глибокому тилу противника, здійснивши підрив російського військового об’єкта безпосередньо в акваторії порту Новоросійськ. За даними спецслужби, вперше у світовій практиці бойових дій підводні дрони Sub Sea Baby успішно атакували підводний човен РФ.

Цього разу, мішенню став дизель-електричний підводний човен проєкту 636.3 типу "Варшавянка", відомий у класифікації НАТО як Kilo. Унаслідок потужного вибуху субмарина зазнала критичних ушкоджень, які унеможливлюють її подальше використання за призначенням.

У СБУ зазначають, що на борту ураженого човна перебували чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр". Саме з таких носіїв Росія регулярно здійснює ракетні атаки по території України, зокрема по містах і об’єктах цивільної інфраструктури.

Відео дня

Операцію було реалізовано спільними зусиллями 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морських сил України, що, за оцінкою відомства, суттєво посилило тиск на російські морські спроможності у Чорноморському регіоні.

За оцінками української сторони, вартість одного підводного човна класу "Варшавянка" сягає близько 400 мільйонів доларів США. Водночас через санкційні обмеження та ускладнення з доступом до технологій будівництво нового аналогічного корабля для РФ може коштувати до 500 мільйонів доларів. Зокрема. ці субмарини отримали неофіційну назву "Чорна діра" через здатність корпусу поглинати шуми та залишатися малопомітними для сонарів.

У спецслужбі нагадали, що підірваний човен перебував у Новоросійську не з власної ініціативи. Раніше серія успішних атак українських надводних морських дронів Sea Baby змусила російський флот вивести кораблі й підводні човни з Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму та шукати безпечніші місця базування.

Нагадаємо, що нещодавно далекобійні дрони спецпідрозділу "Альфа" СБУ вдарили вглиб території РФ та влучили по нафтовидобувній платформі у Каспійському морі.

Також Фокус писав, що морські дрони Sea Baby уразили нафтовий танкер "Dashan", який рухався у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу "Новоросійськ" із вимкненим транспондером.