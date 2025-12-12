Операції України у Чорному та Каспійському морях: як підірвали дев'ять важливих цілей РФ (карта)

З серпня по початок грудня 2025 року сталось сім інцидентів з морськими об'єктами Російської Федерації, які вибухали та горіли через удари дронів чи через невідомі причини. Як вибухали російські об'єкти та чи причетні до інцидентів українські спецслужби?

Зранку 12 грудня стався інцидент з двома російськими кораблями, які перебували під санкціями України через перевезення зброї з Ірану у РФ. Перед цим палала нафтовидобувна платформа, а влітку — ще одне судно РФ, яке після пошкодження потонуло повністю. Тим часом раніше схожі інциденти ставались переважно у Чорному морі. Втім, одне підсанкційне судно загорілось аж в Атлантичному океані. Фокус зібрав інформацію про можливі спецоперації Сил оборони, які стають все більш масштабними й дістають до росіян все далі від України.

Сили оборони України в ніч на 28 листопада вдарили по авіабазі "Кача" під Севастополем та пошкодили літак Ан-26, повідомило ГУР Міноборони. Вночі було гучно в Ярославлі: загорівся великий нафтопереробний завод за 500 км від України. Також було гучно на протилежному березі Чорного моря — в Туапсе, Сочі, Новоросійську. Як об'єкти, пов'язані з РФ, горіли у морі з серпня по початок грудня 2025 року.

15 серпня — Port Olya-4 у порту Оля у Каспійському морі. Корабель перевозив боєприпаси та військову техніку ЗС РФ, компоненти для "Шахедів", написали OSINTери. На фото — корабель, який на половину пішов під воду, як запевняли, після нальоту 14 дронів. 28 листопада — танкери Kairos та Virat потрапили під удар невідомої зброї та загорілись неподалік від Босфору у Чорному морі. Удар могли завдати засоби ураження СБУ та ВМС України, повідомили джерела. Для атаки використали морські дрони Sea Baby, свідчили кадри, які з'явились у мережі. 1 грудня — танкер Mersin, який перебував у Атлантичному океані неподалік від Сенегалу. Судно могли атакувати дрони, і за цим також може стояти СБУ, заявили джерела Bloomberg. Корабель використовувався для перевезення газойлю РФ. 2 грудня — танкер Midvolga біля берегів Туреччини у Чорному морі. Корабель перебував під санкціями України, оскільки входив у "тіньовий флот" та перевозив російську нафту. Моряки заявили про удар безпілотника: показали уламки, схожі на БпЛА "Лютий". 10 грудня — танкер Dashan, який рухався Чорним морем до Новоросійська з вимкненим транспондером. Корабель також атакували морські дрони, повідомив волонтер Сергій Стерненко. 11 грудня — спецзагін "Альфа" СБУ вдарив по нафтовидобувній платформі РФ у Каспійському морі. Ціль атаки — нафтовидобувна платформа імені Філановського, яка належить компанії "Лукойл-Нижневолжскнефть" РФ та розташована неподалік від Астрахані (орієнтовно). 12 грудня — удар по двох кораблях РФ у Каспійському морі неподалік від Калмикії. Як повідомили Сили спеціальних операцій, атакували судна "Композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа", які використовуються для перевезення зброї з Ірану та перебувають під санкціями України.

Удари по РФ — що відбувається у Чорному та Каспійському морі й Атлантиці

Інциденти з кораблями, дотичними до РФ, можна позначити на Google Maps. У деяких випадках OSINTери не змогли встановити точні координати влучання, тому розташування позначок — орієнтовне, відповідно до заяв спецслужби та медіа.

Удари по танкерах, інших кораблях, нафтовій вишці РФ показує, що дальність атак спецслужб України — це все Чорне море (на відстань до 500 км), узбережжя Каспійського моря (близько 1300 км по прямій). Крім того, є можливість дотягнутись до цілей в Атлантичному океані, за 5700 від України. Відео та фото з місць інцидентів показуються, що удари можуть завдаватись морськими дронами Sea Baby та ударними далекобійними дронами "Лютий". Рахунок влучань по підсанкційних об'єктах РФ станом на початок грудня: чотири цілі у Чорному морі, чотири — у Каспійському, одна — в Атлантиці. При цьому активність у морі зросла у грудні 2025 року.

Зазначимо, 11 грудня США повідомили про захоплення нафтового танкера біля Венесуели. Білий дім повідомив, що на корабель наклали арешт, оскільки він перебував під санкціями за незаконне перевезення нафти в Іран. На момент арешту танкер віз 1,1 млн тонн сировини.

Нагадуємо, 13 вересня ГУР Міноборони розповіло, як вплинули санкції проти РФ на темпи виробництва ракет Х-59.