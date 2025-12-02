Cхожий на "Лютий", а не БЕК: у мережі показали уламки дрона з танкера Midvolga-2 РФ (фото)

Російський танкер тіньового флоту Midvolga-2 міг атакувати не морський безекіпажний катер, а далекобійний безпілотник Збройних сил України. Моряки показали серію фото, на яких є уламки безпілотника та пошкодження, які з'явились на надводній частині корабля.

Атака на російський танкер Midvolga-2 відбулась близько 3 год 2 грудня, написало росЗМІ Mash з посиланням на генерального директора компанії, яка володіє кораблем. Безпілотник начебто летів з боку Одеси і ніс шрапнель, яка потрощила рубку Midvolga-2. Крім того, внаслідок нальоту є двоє поранених, яким надали медичну допомогу. Корабель справді отримав певні пошкодження, але може рухатись далі у бік порту Синоп.

РосЗМІ запевняє, що танкер Midvolga-2 атакував дрон FP-1 ЗСУ. Корабель саме перебував на відстані 150 км від Ялти, а дрон влучив у ходову рубку, в якій перебували капітан та другий механік: саме вони отримали поранення. Представник компанії також повідомив, що на борту перебуває 15 осіб, а танкер прямує з Ростова-на-Дону у порт Мерсин та веде 6 тонн олії.

У дописі Mash є серія фото з танкера Midvolga-2, на яких можна роздивитись пошкодження судна та уламки дрона. Бачимо, що є пошкодження приміщення на палубі — потрощено двері та вікна.

Удари по танкерах - пошкодження на Midvolga-2 РФ Фото: Mash

На іншому фото — наслідки атаки всередині рубки. Посеред приміщення — купа дощок, які, ймовірно, були пошкоджені ударним дроном.

Удари по танкерах - потрощена рубка на Midvolga-2 РФ Фото: Mash

Також є зображення невказаної частини танкера, на якій помітні з десяток ударів шрапнелі.

Удари по танкерах - дірки від шрапнелі на Midvolga-2 РФ Фото: Mash

РосЗМІ опублікувало уламки літаючого пристрою, яким атакували танкер тіньового флоту РФ. Бачимо рештки чорної обшивки, електроніку, щось схоже не колесо: надписів для ідентифікації не помітно.

Удари по танкерах - уламки дрона на Midvolga-2 РФ Фото: Mash

Українське командування поки не коментувало інцидент з танкером Midvolga-2 у Чорному морі.

Удари по танкерах — деталі

У каналі "НІП Тиск" вивчили фото з російського танкера і зауважили, що, ймовірно, Midvolga-2 атакували дроном-камікадзе Ан-196 "Лютий".

Зазначимо, зранку 2 грудня Фокус писав про удар по танкеру РФ Midvolga-2 у Чорному морі. Про інцидент повідомило Міністерство транспорту Туреччини. Відомство вказало, що корабель потрапив під атаку дронів на відстані близько 120 км від берега, отримав пошкодження, але може самостійно рухатись далі. Міністерство заявило, що судно везло вантаж олії: на порталі ГУР вказано, що Midvolga-2 є частиною тіньового флоту РФ і перевозить крадену сільгосппродукцію з ТОТ і російську нафту. Згодом з'явилась реакція президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, якому не сподобались дії дронів.

Протягом останніх трьох днів відбулись схожі інциденти зі ще трьома танкерами РФ у Чорному морі. 29 листопада СБУ опублікувала кадри удару морських дронів Sea Baby по танкерах KAIROS та VIRAT. 1 листопада стало відомо про інцидент зі ще одним кораблем тіньового флоту РФ — про атаку на танкер Mersin, який возить нафту під прапором Панами.

Нагадуємо, 1 грудня воєнний експерт пояснив, як може змінитись баланс сил у Чорному морі після атак на танкери РФ.