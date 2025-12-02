Туреччина заявила про атаку на танкер Midvolga у Чорному морі: перевозив нафту РФ

У Чорному морі стався інцидент з російським танкером Midvolga 2, повідомили турецькі чиновники. Танкер, ймовірно, атакували ударні морські дрони. При цьому вказано, що корабель начебто перевозив соняшникову олію, але українська розвідка з'ясувала, що він входить до тіньового флоту Російської Федерації.

Атака морських безекіпажних катерів відбулась за 80 миль (близько 120 км) від берега, написали в акаунті X Міністерства транспорту Туреччини. На борту перебуває 13 членів екіпажу танкера Midvolga 2 і вони не постраждали.

Інформація про нову атаку на танкер з'явилась о 8:21 2 грудня. Турецькі урядовці заявили, що танкер, начебто навантажений олією, прямував з РФ до Грузії. Про те, що стався напад дронів, відомо зі слів екіпажу, ідеться у повідомленні. Після ймовірно атаки корабель продовжив рухатись у бік порту Синоп.

"Танкер MIDVOLGA-2 повідомив про напад на нього за 80 миль від нашого узбережжя, коли він прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії. Наразі судно рухається в напрямку Синопа, використовуючи свої двигуни", — написали турецькі посадовці.

Удари по танкерах - заява Туреччини про MIDVOLGA 2 Фото: Скриншот

Удари по танкерах — деталі

Midvolga 2 — це російський танкер для перевезення нафтопродуктів, вказано на профільному порталі Vesselfinder. 11 листопада він вийшов з порту Самсун в Туреччині, 23 листопада опинився у Ростові-на-Дону: востаннє ідентифікаційний сигнал зафіксували в Азовському морі, а далі дані не надходили.

Удари по танкерах РФ - інформація про танкер Midvolga 2 Фото: vesselfinder.com

Тим часом на порталі ГУР є інформація про те, що танкер перевозить російські нафтопродукти, а також продукцію з окупованих територій України. При цьому наголошується, що він регулярно вимикає сигнал AIS, заходить у порти Криму, в Туапсе, в грузинський порт Поті, а також в турецькі, єгипетські, туніські порти.

Зазначимо, 29 листопада СБУ повідомила про атаку на два танкери тіньового флоту РФ у Чорному морі, які прямували у порти для завантаження російськими нафтопродуктами. Українські спецслужби опублікували відео, на яких дрони з вибухівкою прямували у напрямку кораблів та врізались у борт. Після цього медіа опублікували фото пошкоджених танкерів та показали, що вони справді отримали пробоїни на рівні ватерлінії. Танкери KAIROS та VIRAT перебували під санкціями і їхнє пошкодження вплине на можливість РФ торгувати нафтою, написало Forbes.

Нагадуємо, 1 листопада медіа написали про третій танкер тіньового флоту РФ, який атакувався у Чорному морі: ідеться про Mersin, який ішов під панамським прапором.