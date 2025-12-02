Турция заявила об атаке на танкер Midvolga в Черном море: перевозил нефть РФ

В Черном море произошел инцидент с российским танкером Midvolga 2, сообщили турецкие чиновники. Танкер, вероятно, атаковали ударные морские дроны. При этом указано, что корабль якобы перевозил подсолнечное масло, но украинская разведка выяснила, что он входит в теневой флот Российской Федерации.

Атака морских безэкипажных катеров состоялась в 80 милях (около 120 км) от берега, написали в аккаунте X Министерства транспорта Турции. На борту находится 13 членов экипажа танкера Midvolga 2 и они не пострадали.

Информация о новой атаке на танкер появилась в 8:21 2 декабря. Турецкие чиновники заявили, что танкер, якобы нагруженный маслом, направлялся из РФ в Грузию. О том, что произошло нападение дронов, известно со слов экипажа, говорится в сообщении. После вероятно атаки корабль продолжил двигаться в сторону порта Синоп.

"Танкер MIDVOLGA-2 сообщил о нападении на него в 80 милях от нашего побережья, когда он направлялся из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Сейчас судно движется в направлении Синопа, используя свои двигатели", — написали турецкие чиновники.

Удары по танкерам — заявление Турции о MIDVOLGA 2 Фото: Скриншот

Удары по танкерам — детали

Midvolga 2 — это российский танкер для перевозки нефтепродуктов, указано на профильном портале Vesselfinder. 11 ноября он вышел из порта Самсун в Турции, 23 ноября оказался в Ростове-на-Дону: последний раз идентификационный сигнал зафиксировали в Азовском море, а дальше данные не поступали.

Удары по танкерам РФ — информация о танкере Midvolga 2 Фото: vesselfinder.com

Между тем на портале ГУР есть информация о том, что танкер перевозит российские нефтепродукты, а также продукцию с оккупированных территорий Украины. При этом отмечается, что он регулярно выключает сигнал AIS, заходит в порты Крыма, в Туапсе, в грузинский порт Поти, а также в турецкие, египетские, тунисские порты.

Отметим, 29 ноября СБУ сообщила об атаке на два танкера теневого флота РФ в Черном море, которые направлялись в порты для загрузки российскими нефтепродуктами. Украинские спецслужбы опубликовали видео, на которых дроны со взрывчаткой несется в направлении кораблей и врезались в борт. После этого медиа опубликовали фото поврежденных танкеров и показали, что они действительно получили пробоины на уровне ватерлинии. Танкеры KAIROS и VIRAT находились под санкциями и их повреждение повлияет на возможность РФ торговать нефтью, написало Forbes.

Напоминаем, 1 ноября медиа написали о третьем танкере теневого флота РФ, который атаковался в Черном море: речь идет о Mersin под панамским флагом.