Похож на "Лютый", а не БЭК: в сети показали обломки дрона с танкера Midvolga-2 РФ (фото)

Российский танкер теневого флота Midvolga-2 мог атаковать не морской безэкипажный катер, а дальнобойный беспилотник Вооруженных сил Украины. Моряки показали серию фото, на которых есть обломки беспилотника и повреждения, которые появились на надводной части корабля.

Атака на российский танкер Midvolga-2 состоялась около 3 часов 2 декабря, написало росСМИ Mash со ссылкой на генерального директора компании, которая владеет кораблем. Беспилотник якобы летел со стороны Одессы и нес шрапнель, которая разбила рубку Midvolga-2. Кроме того, в результате налета есть двое раненых, которым оказали медицинскую помощь. Корабль действительно получил определенные повреждения, но может двигаться дальше в сторону порта Синоп.

РосСМИ уверяет, что танкер Midvolga-2 атаковал дрон FP-1 ВСУ. Корабль как раз находился на расстоянии 150 км от Ялты, а дрон попал в ходовую рубку, в которой как раз находились капитан и второй механик: именно они получили ранения. Представитель компании также сообщил, что на борту находится 15 человек, а танкер направляется из Ростова-на-Дону в порт Мерсин и ведет 6 тонн масла.

Відео дня

В заметке Mash есть серия фото с танкера Midvolga-2, на которых можно рассмотреть повреждения судна и обломки дрона. Видим, что есть повреждения помещения на палубе — разбиты двери и окна.

Удары по танкерам — повреждения на Midvolga-2 РФ Фото: Mash

На другом фото — последствия атаки внутри рубки. Посреди помещения — куча досок, которые, вероятно, были повреждены ударным дроном.

Удары по танкерам — разбита рубка на Midvolga-2 РФ Фото: Mash

Также есть изображение неуказанной части танкера, на которой заметны с десяток ударов шрапнели.

Удары по танкерам — дырки от шрапнели на Midvolga-2 РФ Фото: Mash

РосСМИ опубликовало обломки летающего устройства, которым атаковали танкер теневого флота РФ. Видим остатки черной обшивки, электронику, нечто похожее не колесо: надписей для идентификации не заметно.

Удары по танкерам — обломки дрона на Midvolga-2 РФ Фото: Mash

Украинское командование пока не комментировало инцидент с танкером Midvolga-2 в Черном море.

Удары по танкерам — детали

В канале "НИП Давление" изучили фото с российского танкера и заметили, что, вероятно, Midvolga-2 атаковали дроном-камикадзе Ан-196 "Лютый".

Отметим, утром 2 декабря Фокус писал об ударе по танкеру РФ Midvolga-2 в Черном море. Об инциденте сообщило Министерство транспорта Турции. Ведомство указало, что корабль попал под атаку дронов на расстоянии около 120 км от берега, получил повреждения, но может самостоятельно двигаться дальше. Министерство заявило, что судно везло груз масла: на портале ГУР указано, что Midvolga-2 является частью теневого флота РФ и перевозит краденую сельхозпродукцию с ВОТ и российскую нефть. Впоследствии появилась реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которому не понравились действия дронов.

На протяжении последних трех дней состоялись аналогичные инциденты с еще тремя танкерами РФ в Черном море. 29 ноября СБУ опубликовала кадры удара морских дронов Sea Baby по танкерам KAIROS и VIRAT. 1 ноября стало известно об инциденте с еще одним кораблем теневого флота РФ: атаковали танкер Mersin, который возит нефть под флагом Панамы.

Напоминаем, 1 декабря военный эксперт объяснил, как может измениться баланс сил в Черном море после атак на танкеры РФ.