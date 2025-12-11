США захопили нафтовий танкер біля Венесуели: як пройшла спецоперація і що сказав Трамп (відео)

Сполучені Штати Америки спинили рух нафтового танкера, який попри санкції перевозив нафту з Венесуели в Іран, повідомили у Білому домі. Президент США Дональд Трамп заявив, що це найбільший корабель серед тих, що будь-коли захоплювали. На відео, знятому американськими військовими, можна побачити усі деталі спецоперації, у якій проти моряків задіяли вертоліт та групу спецпризначенців.

Захоплення танкера з нафтою відбулось поруч з берегами Венесуели, підтвердив Трамп під час пресконференції у Білому домі. Після цього у світі відбувся стрибок цін на нафту, тим часом як генеральний прокурор США Памела Бонді пояснила, що причина спецоперації — арешт морського судна, на яке наклали санкції через постачання палива з Венесуели до Ірану.

Трамп лаконічно повідомив про захоплення танкера, але жодних деталей не навів, лише зауваживши на значних розмірах судна. Памела Бонді опублікувала 45-секундне відео спецоперації. На відео показали, як з військового вертольота Black Hawk на танкер висаджується близько десятка спецпризначенців у повному бойовому спорядженні. Вони розсипають по палубі, підходять до рубки, оглядають територію. Не помітно, щоб моряки чинили спротив фізичною силою чи вогнепальною зброєю.

Прокурорка написала у X, що спецоперацію зі захоплення танкера спільно провели "Федеральне бюро розслідувань, Служба розслідувань національної безпеки та Берегова охорона США за підтримки Міністерства війни". Таким чином виконали ордер, виписаний на підсанкційний корабель: танкер арештували, ідеться у дописі.

"Протягом кількох років цей нафтовий танкер перебував під санкціями Сполучених Штатів через його участь у незаконній мережі перевезення нафти, що підтримує іноземні терористичні організації", — наголосила Бонді, коментуючи інцидент у Венесуелі.

Захоплення танкера — деталі

Аналітики порталу MarineTraffic, який відстежує трекери морських суден, встановили, що відбулось захоплення танкера VLCC Skipper. Вказується, що корабель перебував під санкціями з 2022 року і неодноразово вимикав пристрої відстежування AIS, перебуваючи в іранських водах. Крім того, танкер передавав підроблені сигнали AIS і перевозив вантажі у Червоному морі, до Ірану та Сирії. На порталі уточнюється, що нафтовий танкер ходив під прапором Гаяни. У дописі MarineTraffic є інформація про траєкторію руху корабля, який завантажив 1,1 млн тонн сирої нафти Merey на терміналі Хосе у Венесуелі.

Захоплення танкера - траєкторія пересування корабля VLCC Skipper Фото: marinetraffic.com

На захоплення танкера біля Венесуели відреагували світові ціни на нафту, повідомили на порталі Bloomberg. Аналітики порталу пояснили, що через міжнародний конфлікт інші перевізники тепер боятимуться підходити до портів цієї країни. При цьому значна частина кораблів везла нафту у Китай. Після інциденту Каракас заявив, що відбулась "відверта крадіжка" та "акт піратства", а через протистояння США та Венесуели на біржах зросли ф'ючерси на купівлю нафти.

Зазначимо, восени 2025 року США надіслали до Венесуели флотилію військових кораблів, тим часом як Трамп заявив, що починає боротьбу з наркоторгівцями президента Ніколаса Мадуро. Після цього літаки завдали кілька ракетних ударів по катерах з десятком людей, яких Білий дім назвав наркоторгівцями. У листопаді Пентагон оголосив про початок спецоперації "Білий спис".

Нагадуємо, 2 грудня агентство Reuters повідомило, що Трамп висунув ультиматум Мадуро та вимагав залишили Каракас.