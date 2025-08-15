"Шахеди" під загрозою: що означає атака на "Port Olya-4" для війни

У ніч на 15 серпня 2025 року 14 дронів потопили російське судно «Port Olya-4» у порту Оля на Каспії, завантажене компонентами для «Шахедів» з Ірану. Атака відбулася за 810 км від фронту. Фокус дізнався, чи перерве це постачання критичних боєприпасів та «Шахедів», ослабивши Росію.

У ніч на 15 серпня 2025 року, за даними Генерального штабу Збройних сил України, російський суховантаж «Port Olya-4» затонув у порту Оля на Каспійському морі внаслідок атаки 14 безпілотників. Інцидент стався за 810 км від активного фронту, що підкреслює здатність України завдавати ударів на значній відстані.

Судно, яке належало російському підприємцю Джамалдіну Пашаєву, перевозило з Ірану компоненти для дронів-камікадзе «Шахед», а також боєприпаси, включно з 122-мм снарядами типу HE-FRAG сімейства «Араш» для РСЗВ «Град». Цей вантаж був критично важливим для російської армії, враховуючи дефіцит власного виробництва боєприпасів.

Російські ЗМІ підтверджують значні пошкодження судна, хоча офіційні структури Кремля уникають коментарів. За їхніми даними, 10 з 14 дронів були збиті засобами ППО, але решта досягли цілі. РосЗМІ припускають причетність Азербайджану, посилаючись на напрямок атаки, хоча це не підтверджено. Тим часом аналітики з Telegram-каналу Кіберборошно опублікували порівняльні фото судна до й після інциденту, виявивши характерні пошкодження, що вказує на його ідентичність. Однак автентичність зображень викликає сумніви — чи є вони реальними, чи це монтаж.

Які наслідки атаки на суховантаж «Port Olya-4»

Технічні характеристики «Port Olya-4», побудованого китайською компанією Hengyu Shipyard у 2014 році, включають довжину 123 м, ширину 16,7 м і тоннаж понад 5 тисяч тонн. Судно регулярно курсує Каспієм, забезпечуючи логістику між Іраном і Росією. Його потоплення може перервати постачання критичних компонентів для «Шахедів», які Росія почала активно використовувати з кінця 2024 року, спираючись на іранські технології через власні виробничі обмеження.

Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний зазначив, що наслідки атаки на судно «Port Olya-4», що сталася в порту Оля, розташованому за 810 км від активного фронту залишаються невідомими через відсутність супутникових знімків чи відео від очевидців, що ускладнює оцінку масштабів руйнувань. Однак доступна інформація від Генерального штабу ЗСУ дозволяє зробити низку припущень щодо значення цієї події для воєнного потенціалу Росії.

За словами експерта, судно «Port Olya-4» є регулярним учасником торгівельних маршрутів Каспійським морем, забезпечуючи логістичний зв’язок між Іраном і Росією.

"За даними відкритих трекінгових систем, напередодні атаки воно повернулося з Ірану, перевозячи вантаж, який, імовірно, включав комплектуючі для реактивних дронів типу «Шахед». Ці безпілотники, представлені Іраном ще у 2023 році, Росія почала використовувати з кінця 2024 року, поступово нарощуючи їхню кількість. Вантаж міг містити реактивні двигуни – критичний компонент для таких БПЛА. Розробка подібних двигунів є дорогим і тривалим процесом, і, ймовірно, Росія ще не налагодила власне виробництво, покладаючись на постачання з Ірану", — підкреслив Фокусу Земляний.

Крім того, за даними Генштабу, на борту судна також перебували боєприпаси іранського виробництва. Раніше російські сили використовували іранські 122-мм та 130-мм снаряди, які є аналогами радянських осколково-фугасних артилерійських боєприпасів. Є свідчення про передачу Іраном 122-мм снарядів типу HE-FRAG із сімейства «Араш», які Росія адаптувала для реактивних систем залпового вогню «Град». Це підкріплює версію, що вантаж міг включати саме ці снаряди, що робить його стратегічно важливим для підтримки російської артилерії.

Земляний наголошує, що знищення цього судна, незалежно від точного вмісту вантажу, завдасть відчутного удару по логістичних ланцюгах Росії. Постачання з Ірану є ключовим елементом для поповнення запасів боєприпасів і комплектуючих, особливо в умовах санкцій та дефіциту власного виробництва. Атака може призупинити постачання критичних компонентів для «Шахедів» і артилерійських систем, що суттєво вплине на бойові можливості російських військ у найближчі місяці.

