У Рязанській області РФ у повітря злетів пороховий завод "Еластік": є загиблі і поранені (відео)

Цех порохового заводу під Рязанню зруйнований вщент. На цей час відомо про 5 загиблих і 20 поранених. Російська влада заявила, що на підприємстві почалась пожежа, усіх працівників терміново евакуювали.

У Рязанській області РФ 15 серпня пролунав вибух на території колишнього заводу "Еластик". Епіцентром події став пороховий цех. Про це повідомляє російське видання URA.NEWS.

Троє людей отримали травми внаслідок вибуху, який стався в пороховому цеху колишнього заводу "Еластик" у селищі Лісне Шилівського району Рязанської області. Усіх троє постраждалих було госпіталізовано після того, що сталося.

Вибух пролунав в одному з цехів, де раніше здійснювалося виробництво пороху.

Вогонь після вибуху в пороховому цеху

Як уточнюють РИА Новости, представник екстрених служб у бесіді з журналістами повідомив про трьох постраждалих під час вибуху та пожежі. За його словами, будівля порохового цеху заводу повністю зруйнована. Видання також повідомило про 5 загиблих і 20 постраждалих.

Зазначається, що юридичну особу ФГУП "Завод синтетичних волокон "Еластик" було офіційно ліквідовано ще 29 липня 2025 року. Рішення про припинення діяльності підприємства ухвалено арбітражним судом, завершення конкурсного провадження датується 4 червня 2024 року.

Слід зауважити, що у жовтні 2021 року вже ставався вибух в пороховому цеху заводу "Еластик". Тоді загинули 22 людини.

Вибухи у РФ — деталі

Нагадаємо, що у Стерлітамаку в Башкортостані у РФ вранці, 9 серпня, на території підприємства "Башкирська содова компанія" пролунав вибух. За даними Слідчого комітету Республіки Башкортостан, внаслідок події постраждали 16 осіб.

Нещодавно в Індії компанія Ideal Detonators Private Limited відправила до Росії вибухові речовини військового призначення на $1,4 мільйона. Йдеться про HMX (октоген). Ця потужна вибухова сполука широко використовується в ракетних двигунах, боєголовках і торпедах.