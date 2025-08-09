У Росії пролунав вибух на хімічному заводі: стався витік хлору, багато постраждалих (відео)

Місцеві пабліки пишуть, що вибух на підприємстві у Стерлітамаку стався під час перевірки тиску на установці. Відомо про щонайменше 25 постраждалих.

У Стерлітамаку в Башкортостані в РФ вранці, 9 серпня, на території підприємства "Башкірська содова компанія" пролунав вибух. Про це пише російське видання URA.RU.

Як зазначає ЗМІ, перші повідомлення про вибух почали надходити о 9:25. Спочатку повідомлялося про "хлопок" газоповітряної суміші, але без подальшого горіння.

"За даними Слідчого комітету Республіки Башкортостан, внаслідок події постраждали 16 осіб. При цьому інформації щодо загиблих немає. Попередня причина вибуху – нещасний випадок. Згодом у МОЗ по регіону повідомили, що після вибуху на заводі 25 людей було доставлено до лікарні", — пише видання.

У МНС наголосили, що до ліквідації наслідків було залучено сили Башкирської територіальної підсистеми РСНС у кількості 42 осіб та 15 одиниць техніки. На місці вибуху працює 19 бригад швидкої допомоги з Уфи.

"Місцеві кажуть, що молодика відправили до установки, і в цей момент вибухнуло. Пожежі на місці не було", — йдеться в повідомленні в телеграм-каналі "Уфа. Башкортостан. Новини".

Також місцеві пабліки пишуть, що на підприємстві внаслідок вибуху стався витік хлору.

"Витік хлору стався під час вибуху в Стерлітамаку. Вибух стався у цеху з виробництва вінілхлориду. Мешканцям прилеглих територій рекомендовано закрити вікна. 25 осіб госпіталізовано з опіками очей, набряками легень, хімічними опіками дихальних шляхів та отруєнням хімічною речовиною. Загиблих немає", — йдеться в повідомленні.

Попередня версія причини вибуху: розгерметизація технологічного трубопроводу пирогаза зварним швом при плановому вимірюванні тиску. Трубопровід був оснащений автоматичним захистом, що дозволило уникнути масштабніших наслідків.

"Башкирська содова компанія": що відомо про підприємство

АТ "Башкирська содова компанія" утворено у травні 2013 року шляхом об'єднання ВАТ "Сода" та ВАТ "Каустик". На цьогодні підприємство є одним із найбільших хімічних комплексів країни.

Компанія займає перше місце в Росії з виробництва кальцинованої та харчової соди, і друге місце з випуску ПВХ та каустичної соди. Крім цього завод є одним із лідерів з виробництва кабельних пластикатів.

"Башкирська содова компанія" є єдиним виробником терефталоілхлориду, анодів з рутеній-іридієвим покриттям, флокулянту катіонного поліелектроліту.

