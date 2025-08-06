Вибух бачили в Румунії: РФ пошкодила магістральний газогін на Одещині під час атаки (відео)

Вночі на 6 серпня БПЛА атакували Одеську область і вдарили по газовій інфраструктурі.т На те, щоб загасити пожежу на місці удару, пішло щонайменше 6 годин, вогонь знищив обладнання.

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Вночі на 6 серпня ЗС РФ атакували дронами Ізмаїльський район. Про це заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку о 07:25 ліквідували наші вогнеборці", — повідомив він.

Нині проводять роботи з випуску газу з системи. Вогонь знищив виробниче обладнання. Через те, що був пошкоджений магістральний газогін, 2,5 тисячі абонентів тимчасово залишились без газу.

"Роботи з ліквідації наслідків тривають. На місці працюють усі уповноважені служби. Правоохоронці фіксують сліди чергового злочину росіян проти мирного населення", — додав очільник ОВА.

У соцмережах про "сильну пожежу" в Одеській області повідомили о 1:24. Зазначалося, що її було видно навіть з Румунії.

"Величезний стовп полум'я на місці удару", — передавали вночі автори контенту.

Нагадаємо, атака по Одеській області почалася приблизно о 23:00 ще 5 серпня. Опівночі голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів Ізмаїльського району ховатися в укриттях через загрозу БПЛА. Масований удар дронів тривав приблизно до 01:15, і невдовзі у мережі повідомили про пожежу.

Раніше, вночі на 5 серпня, ЗС РФ атакували Лозову у Харківській області. Президент Володимир Зеленський інформував про застосування балістики та приблизно 50 дронів, під ударом опинився вокзал. Внаслідок обстрілу загинув черговий механік, ще 10 осіб отримали поранення, в тому числі двоє дітей.