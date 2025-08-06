Десятки БпЛА: росіяни масовано атакували Одещину дронами, що відомо

Увечері 5 серпня та після опівночі російська армія завдала масованого удару по Одеській області дронами: моніторингові канали попереджали про рух близько 30 БпЛА. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.

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Під масованим ударом ЗС РФ у ніч 6 серпня опинився Ізмаїльський район Одещини. Фокус зібрав інформацію про обстріл.

Обстріл Одещини почався близько 23:00 години: Повітряні сили України попередили про перші ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області.

Близько опівночі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав мешканців Ізмаїльського району перебувати в укриттях на тлі загрози БпЛА.

Скриншот | допис Олега Кіпера

Невдовзі Повітряні сили України попередили про нові групи ударних БпЛА з Чорного моря, що рухалися попереднім курсом на Одеську область. Також там зазначили, що під загрозою Татарбунари та Ізмаїл.

Моніторингові канали повідомили, що щонайменше 26 дронів рухаються з Татарбунар у напрямку Ізмаїльського району. Зокрема під ударом опинилися Орлівка та Новосільське.

Атака продовжилася і близько 01:00 години.

Масована атака завершилася близько 01:15 години: в області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Невдовзі місцеві Telegram-канали повідомили, що внаслідок масованого обстрілу здійнялася сильна пожежа в Ізмаїльському районі Одещини.

Офіційної інформації щодо наслідків нічної атаки по Одещині на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, у Житомирі 5 серпня пролунав вибух без оголошення повітряної тривоги, внаслідок чого загинула людина.

Також уночі 5 серпня ЗС РФ масовано атакували Лозову у Харківській області дронами, внаслідок чого зафіксовані численні руйнування та є жертви.