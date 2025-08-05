"Наймасованіша атака": ЗС РФ вдарили дронами по Лозовій на Харківщині, що відомо про наслідки

Уночі 5 серпня російська армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Лозова Харківської області, внаслідок чого зафіксовані численні руйнування та є постраждалі, серед яких — діти.

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Росіяни атакували у Лозовій об'єкти критичної інфраструктури, постраждали також житлові багатоповерхові будинки та приватний сектор. Про наслідки масованого удару по місту повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Внаслідок російської атаки по Лозовій у місті виникли проблеми із водопостачанням та електроенергією. Частина Лозової, зокрема Авилівка та Катеринівський старостинський округ, залишаються без світла. Оперативні служби працюють над відновленням водопостачання у місті, зазначив Зеленський.

На місцях також працюють рятувальники та медики, фіксуючи наслідки російського обстрілу.

Сергій Зеленський також попередив, що у транспортному сполученні відбудуться зміни у зв'язку з масованою атакою. У місцевих пабліках повідомили, що тимчасово призупинив роботу залізничний вокзал у Лозовій.

Також "Укрзалізниця" ввела тимчасові обмеження та зміни у курсування приміських поїздів. Поїзд №6414 Лозова — Харків-Пасажирський та №6852 Дубово – Харків-Пасажирський скасовано, деякі потяги змінили кінцеві станції замість Лозової.

Інші наслідки російського удару по місту встановлюються.

Зазначимо, що атака по Лозовій почалася близько 03:00 години уночі 5 серпня: Зеленський повідомив, що місто під масованим ударом російських БпЛА. Перед цим моніторингові канали попереджали про рух щонайменше 9 ударних дронів у напрямку Лозової.

Нагадаємо, 4 серпня пабліки повідомили, що у Миколаєві діти не змогли потрапити до сховища під час нічної ракетної атаки.

Також вранці 4 серпня ЗС РФ запустили "Кинджали" по Україні, під ударом опинилася Хмельницька область.