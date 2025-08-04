Вибух за 300 метрів: у Миколаєві діти не змогли потрапити до сховища в ніч ракетної атаки

Діти, які рятувалися від ракетної атаки на Миколаїв увечері 2 серпня, не змогли потрапити в укриття в ДК Металургів, оскільки двері були зачинені.

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Неповнолітніх так ніхто й не впустив всередину, тож вони стояли біля дверей, обійнявшись під час вибуху, розповів один із читачів місцевому ресурсу "Корабелов.инфо".

"Просто чекали на вибух просто неба. Вибух стався за 300 м від них... і моя донька серед тих дітей. Істерика в дітей досі. Дітям від 14 до 17 років", — ідеться в повідомленні.

Фото: Скриншот

4 серпня поліція Миколаївської області заявила, що в Миколаєві почали розслідування за фактом непрацюючого укриття під час ракетної атаки, а слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 КК України ("Залишення громадян у небезпеці під час повітряної тривоги"). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

За інформацією правоохоронців, про інцидент вони дізналися з моніторингу соціальних мереж. Перевіривши інформацію, поліцейські впевнилися в тому, що такий випадок дійсно мав місце.

Розслідування триває, і коло причетних до інциденту осіб встановлюється.

У ніч із 2 на 3 серпня ЗС РФ запустили по Миколаєву ракети Х-22. Вони влучили по житловому мікрорайону міста, унаслідок чого постраждали семеро людей.

У місті зруйновано три приватні будинки. Ще 23 приватних і 12 багатоквартирних будинків, а також автомобілі, відділення поштового зв'язку та магазин будматеріалів пошкоджено.

Раніше Фокус писав, що після того, як росіяни вдарили по Миколаєву, в області зникло світло.

Ми також повідомляли, що в Миколаєві чоловік розбився на смерть, тікаючи від ТЦК і поліції.