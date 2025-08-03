Росіяни вдарили ракетою по житловому мікрорайону Миколаєва: в області зникло світло (фото)
У ніч з 2 на 3 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, внаслідок чого є постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури.
"Російська армія продовжує воювати проти мирного населення", — повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаєва.
Там уточнили, що внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки та пошкоджено оселі мирних жителів.
Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в області після ракетної атаки є відключення світла.
Після опівночі Кім уточнив, що трьох людей було госпіталізовано.
"Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці", — зазначив Кім.
Нагадаємо, 2 серпня ЗС РФ вдарили керованими авіаційними бомбами по мосту в Херсоні.
1 серпня ЗС РФ дронами атакували залізничний вокзал у Сумах.