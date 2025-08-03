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Росіяни вдарили ракетою по житловому мікрорайону Миколаєва: в області зникло світло (фото)

Росіяни вдарили ракетою по житловому мікрорайону Миколаєва
Наслідки російської атаки по Миколаєву | Фото: ДСНС

У ніч з 2 на 3 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, внаслідок чого є постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури.

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"Російська армія продовжує воювати проти мирного населення", — повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаєва.

Там уточнили, що внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки та пошкоджено оселі мирних жителів.

ДСНС ліквідовує наслідки удару ЗС РФ по Миколаєву
ДСНС ліквідовує наслідки удару ЗС РФ по Миколаєву
Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки удару ЗС РФ по Миколаєву
Рятувальники ліквідовують наслідки удару ЗС РФ по Миколаєву
Фото: ДСНС
Пожежа на місці влучання російської ракети у Миколаєві
Пожежа на місці влучання російської ракети у Миколаєві
Фото: ДСНС

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в області після ракетної атаки є відключення світла.

Після опівночі Кім уточнив, що трьох людей було госпіталізовано.

"Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці", — зазначив Кім.

Нагадаємо, 2 серпня ЗС РФ вдарили керованими авіаційними бомбами по мосту в Херсоні.

1 серпня ЗС РФ дронами атакували залізничний вокзал у Сумах.