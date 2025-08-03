Росіяни вдарили ракетою по житловому мікрорайону Миколаєва: в області зникло світло (фото)

У ніч з 2 на 3 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва, внаслідок чого є постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури.

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"Російська армія продовжує воювати проти мирного населення", — повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаєва.

Там уточнили, що внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки та пошкоджено оселі мирних жителів.

ДСНС ліквідовує наслідки удару ЗС РФ по Миколаєву Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки удару ЗС РФ по Миколаєву Фото: ДСНС

Пожежа на місці влучання російської ракети у Миколаєві Фото: ДСНС

Водночас голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в області після ракетної атаки є відключення світла.

Після опівночі Кім уточнив, що трьох людей було госпіталізовано.

"Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці", — зазначив Кім.

Нагадаємо, 2 серпня ЗС РФ вдарили керованими авіаційними бомбами по мосту в Херсоні.

1 серпня ЗС РФ дронами атакували залізничний вокзал у Сумах.