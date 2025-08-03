Россияне ударили ракетой по жилому микрорайону Николаева: в области пропал свет (фото)
В ночь со 2 на 3 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Николаева, в результате чего есть пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры.
"Российская армия продолжает воевать против мирного населения", — сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Николаева.
Там уточнили, что в результате ракетного удара по жилому микрорайону Николаева разрушены частные дома и повреждены дома мирных жителей.
В то же время председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области после ракетной атаки есть отключения света.
После полуночи Ким уточнил, что три человека были госпитализированы.
"Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте", — отметил Ким.
Напомним, 2 августа ВС РФ ударили управляемыми авиационными бомбами по мосту в Херсоне.
1 августа ВС РФ дронами атаковали железнодорожный вокзал в Сумах.