Россияне ударили ракетой по жилому микрорайону Николаева: в области пропал свет (фото)

В ночь со 2 на 3 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону Николаева, в результате чего есть пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры.

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"Российская армия продолжает воевать против мирного населения", — сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Николаева.

Там уточнили, что в результате ракетного удара по жилому микрорайону Николаева разрушены частные дома и повреждены дома мирных жителей.

ГСЧС ликвидирует последствия удара ВС РФ по Николаеву Фото: ДСНС

Спасатели ликвидируют последствия удара ВС РФ по Николаеву Фото: ДСНС

Пожар на месте попадания российской ракеты в Николаеве Фото: ДСНС

В то же время председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области после ракетной атаки есть отключения света.

После полуночи Ким уточнил, что три человека были госпитализированы.

"Нескольким пострадавшим медики оказали помощь на месте", — отметил Ким.

Напомним, 2 августа ВС РФ ударили управляемыми авиационными бомбами по мосту в Херсоне.

1 августа ВС РФ дронами атаковали железнодорожный вокзал в Сумах.