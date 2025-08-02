ВС РФ ударили по мосту в Херсоне: ОВА призывает людей эвакуироваться из микрорайона Корабел (видео)

Россияне 2 августа ударили управляемыми авиационными бомбами по Херсону и повредили мост в микрорайоне Корабел. Председатель Херсонской областной военной администрации призвал жителей эвакуироваться из-за осложнений логистики. Также микрорайон остался без газа.

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Председатель Херсонской ОГА рассказал на своей странице в Facebook, что из-за российского удара в микрорайон Корабел будет сложнее подвозить продукты и обеспечивать людей другими необходимыми ресурсами. Он пообещал, что жители микрорайона смогут получить всю необходимую помощь в других районах Херсона.

Вследствие вражеского авиаудара затруднена логистика. Из-за этого пока сложно будет завезти продовольствие и прочее. Кроме этого, поврежден и газопровод. Поэтому некоторое время микрорайон будет без "голубого топлива", — отметил глава ОГА.

По словам Александра Прокудина, россияне атаковали Херсон авиацией около 18:00 двумя управляемыми авиабомбами.

"В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий к микрорайону Корабел", — сообщил тогда чиновник.

Он добавил, что также пострадали три частных дома и многоэтажка.

В Херсонской областной администрации в 22:18 сообщили, что в результате вражеского авиаудара по Херсону пострадала 80-летняя женщина. Ей диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

В Херсоне после обстрела пропал свет

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в 21:48 сообщали об угрозе пусков ракет Х-22 с российских бомбардировщиков Ту-22м3, которые появились над акваторией Черного моря.

Также Александр Прокудин предупреждал о ракетной опасности для города в 21:59, а через 5 минут сообщил, что в Херсоне пропал свет. В 22:50 председатель Херсонской ОГА сообщил горожанам, что энергетики начали подключать абонентов к сети, и попросил экономить электроэнергию до стабилизации ситуации.

В Херсоне после сообщения о ракетной опасности исчез свет Фото: скриншот

Напомним, 2 августа ВС РФ ударили по Дружковке в Донецкой области "Шахедами". Пострадали по меньшей мере 7 человек, были повреждены два жилых дома, магазин "Аврора", рынок и административные здания.

Государственная компания "Укрзализныця" 8 августа сообщила, что россияне атаковали железнодорожный вокзал в Сумах дронами и повредили один из поездов.