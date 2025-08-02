ВС РФ ударили по Дружковке: пострадала "Аврора", россияне заявили о попадании в ТЦК, — соцсети

Утром 2 августа россияне совершили обстрел Дружковки в Донецкой области ударными БПЛА, повредив магазин "Аврора", рынок и жилые дома. На данный момент известно о 7 раненых. Российские медиа сообщают о повреждении здания территориального центра комплектования и социальной поддержки, однако официального подтверждения этому нет.

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Пресс-служба Национальной полиции Украины в 14:30 сообщила, что в центре города зафиксировано не менее 8 попаданий. Предварительно, удар по Дружковке был нанесен беспилотными летальными аппаратами "Герань-2".

Последствия удара россиян по магазину "Аврора" в Дружковке Фото: Национальная полиция ВС РФ утром 2 августа ударили по центру Дружковки утром 2 августа Фото: Национальная полиция

По информации правоохранителей, среди семи раненых шестеро — женщины в возрасте от 22 до 71 года, а также травмы получил 57-летний мужчина. Им оказывают помощь медики. Во время атаки на Дружковку были повреждены два жилых дома и три административных здания, торговый комплекс, магазин и девять гражданских автомобилей.

"Точное количество пострадавших и масштабы разрушений устанавливаются", — сказали в полиции.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин рассказывал в 12:05 о по меньшей мере 5 раненых людях. По его словам, в городе повреждены два дома, рынок, магазин и админздание и уничтожено несколько автомобилей.

"На месте работают все ответственные службы. Этот обстрел — это очередное напоминание, что каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности!" — отметил председатель ОГА.

Во время удара по Дружковке пострадал магазин "Аврора" во время удара по Дружковке Фото: Вадим Филашкин / Telegram Спецслужбы ликвидируют последствия удара по Дружковке 2 августа Фото: Вадим Филашкин / Telegram

Обстрел Дружковки дронами ВС РФ: что известно

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали о группе вражеских БПЛА в районе Славянска в 9:46. Местный Telegram-канал "Дружковка info" публиковал сообщения об атаке беспилотников на Дружковку, взрывах и перебоях с электроснабжением с 6 утра. Около 10 утра канал сообщил о взрыве и дыме со стороны центральной площади. Telegram-каналы со ссылкой на сообщения россиян заявили о попадании в местный ТЦК и СП, но официально эта информация не подтверждена.

В сети пишут о повреждении здания ТЦК во время удара по Дружковке Фото: скриншот

В официальном аккаунте "Авроры" в сети Х сообщается, что попадание было неподалеку от магазина, а впоследствии пламя перекинулось и на его помещение. Пострадавших среди работников и покупателей, по словам пресс-службы мультимаркета, нет.

Напомним, 17 июля ВС РФ ударили дроном по Каневу в Черкасской области. Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил о попадании в инфраструктурный объект. Журналисты OBOZ.UA писали, что местные жители сообщали, что россияне атаковали здание ТЦК и СП.

16 июля россияне сбросили авиабомбу на магазин "Аврора" в Доброполье. Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщал, что в результате удара РФ по магазину погиб по меньшей мере один человек и 21 получил ранения.