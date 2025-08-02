ЗС РФ вдарили до Дружківці: постраждала "Аврора", росіяни заявили про влучання в ТЦК, — соцмережі

Вранці 2 серпня росіяни здійснили обстріл Дружківки в Донецькій області ударними БПЛА, пошкодивши магазин "Аврора", ринок і житлові будинки. Наразі відомо про 7 поранених. Російські медіа повідомляють про пошкодження будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проте офіційного підтвердження цьому немає.

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Пресслужба Національної поліції України о 14:30 повідомила, що в центрі міста зафіксовано щонайменше 8 влучань. Попередньо, удар по Дружківці було завдано безпілотними летальними апаратами "Герань-2".

Наслідки удару росіян по магазину "Аврора" в Дружківці Фото: Національна поліція ЗС РФ вранці 2 серпня вдарили по центру Дружківки Фото: Національна поліція

За інформацією правоохоронців, серед семи поранених шестеро — жінки віком від 22 до 71 року, а також травми дістав 57-річний чоловік. Їм надають допомогу медики. Під час атаки на Дружківку було пошкоджено два житлових будинки та три адміністративні будівлі, торговий комплекс, магазин і дев'ять цивільних автомобілів.

"Точна кількість постраждалих і масштаби руйнувань встановлюються", — сказали в поліції.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін розповідав о 12:05 про щонайменше 5 поранених людей. За його словами, в місті пошкоджено два будинки, ринок, крамниця й адмінбудівля та знищено кілька автомобілів.

"На місці працюють усі відповідальні служби. Цей обстріл — це чергове нагадування, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку!" — зазначив голова ОДА.

Під час удару по Дружківці постраждав магазин "Аврора" Фото: Вадим Філашкін / Telegram Спецслужби ліквідовують наслідки удару по Дружківці 2 серпня Фото: Вадим Філашкін / Telegram

Обстріл Дружківки дронами ЗС РФ: що відомо

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про групу ворожих БПЛА в районі Слов'янська о 9:46. Місцевий Telegram-канал "Дружківка info" публікував дописи про атаку безпілотників на Дружківку, вибухи та перебої з електропостачанням з 6 ранку. Близько 10 ранку канал повідомив про вибух і дим зі сторони центральної площі. Telegram-канали з посиланням на повідомлення росіян заявили про влучання в місцевий ТЦК та СП, але офіційно ця інформація не підтверджена.

В мережі пишуть про пошкодження будівлі ТЦК під час удару по Дружківці Фото: скриншот

В офіційному акаунті "Аврори" в мережі Х повідомляється, що влучання було неподалік магазину, а згодом полум'я перекинулося і на його приміщення. Постраждалих серед працівників і покупців, за словами пресслужби мультимаркету, немає.

Нагадаємо, 17 липня ЗС РФ вдарили дроном по Каневу в Черкаській області. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про влучання в інфраструктурний об'єкт. Журналісти OBOZ.UA писали, що місцеві мешканці повідомляли що росіяни атакували будівлю ТЦК та СП.

16 липня росіяни скинули авіабомбу на магазин "Аврора" у Добропіллі. Голова Донецької ОДА Вадим Філашкін повідомляв, що внаслідок удару РФ по магазину загинула щонайменше одна людина і 21 отримала поранення.