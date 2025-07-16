ЗС РФ скинули авіабомбу на магазин "Аврора" у Добропіллі: багато жертв, — соцмережі (відео)

Російська авіація атакувала магазин у центрі Добропілля на Донеччині. За попередніми даними, внаслідок удару є багато загиблих та поранених. Місцева влада поки не оприлюднила офіційних цифр.

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Як повідомляють місцеві Telegram-канали, 16 липня у місті Добропілля на Донеччині російські військові скинули керовану авіабомбу (КАБ) на будівлю магазину "Аврора", розташовану в центральній частині міста.

За інформацією місцевих джерел, внаслідок удару виникла пожежа та масштабне задимлення. Попередньо повідомляється про значну кількість постраждалих, однак точна кількість жертв наразі невідома.

На місто Добропілля російські військові скинули керовану авіабомбу

Очевидці стверджують, що у момент удару в магазині перебували люди, тож кількість поранених може бути великою.

На місці події працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Волонтер Денис Христов на псевдо "Голландець" підтвердив інформацію про удар по Добропіллю. З його слів, ворог атакував центр міста за допопомогою авіації.

"Чимало жертв, загиблих. Тому що був час-пік, вечір, центральна вулиця міста", — наголосив Христов.

Денис Христов з місця удару КАБ

Нагадаємо, російські війська регулярно атакують прифронтові населені пункти Донеччини. Добропілля, яке перебуває відносно далеко від лінії фронту, зазнає обстрілів значно рідше, однак останнім часом удари глибокого радіусу стали частішими через використання КАБів – керованих авіабомб, які можуть долати десятки кілометрів.

Офіційна інформація від обласної військової адміністрації та Сил оборони наразі уточнюється.

Як повідомляв Фокус, 11 липня ЗС РФ запустили 100 FPV по Добропіллю.

Минулого року, під час ракетного удару по Добропіллю загинув помічник колишнього головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужного Олександр Никитюк.