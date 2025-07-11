ЗС РФ запустили 100 FPV по Добропіллю: яка ціль ударів по місту за 18 км від Покровська

Збройні сили Російської Федерації наступають на Покровському напрямку та запустили понад 100 FPV-дронів по місту Добропілля, розташованому за 18 км на північ від мети противника. У соцмережах люди скаржаться на вибухи на дорозі, якою евакуюються мирні мешканці, та про удари ракетних систем залпового вогню, які дістають до міста.

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З 9 по 10 липня російські військові провели масовану атаку безпілотників на Добропілля, підтвердили аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі. Зауважується, що цю інформацію слід доводити партнерам з США, щоб вони бачили справжнє обличчя росіян.

Інформація про кількість БПЛА РФ, які загрожували українському місту, з'явилась увечері 10 липня. Аналітики пояснили, яка мета ворога. DeepState написав, що російські війська цілились виключно по цивільних об'єктах та мирних людях.

"Як і писали раніше, це суто терор місцевих жителів — цілями були цивільні об'єкти", — ідеться у дописі.

Повідомлення ілюструється кадрами з пабліків Добропілля. На фото — стовпи чорно-сірого диму посеред житлових кварталів, вогняні смуги посеред вулиць.

Наступ РФ - інформація про удари FPV по Добропіллю 9-10 липня Фото: DeepState

Наступ РФ — що відбувається під Покровськом

Добропілля — місто на північ від Покровська, у якому до вторгнення РФ жило близько 28 тис. людей. Дані аналітиків про БПЛА РФ підтверджуються інформацією з місцевих пабліків. Зокрема, 10 липня у пабліку "Добропілля info" з'явилось кілька десятків повідомлень про вибухи у населеному пункті та у навколишніх селах: за ніч — близько 20 ударів. Є дописи про кружляння розвідувальних дронів, про вибухи у центрі міста, про прильоти у Білицькому, Ганівці, Білозерському, Родинському. Також пишуть про удари РСЗВ та керованих авіабомб. Адміністратори місцевого чату попередили про загрози на дорозі на Краматорськ: FPV росіян влучають по цивільних авто, в яких намагаються виїхати люди.

Наступ РФ - дописи жителів Добропілля про удари FPV Фото: Скриншот

Тим часом на онлайн-карті бойових дій DeepState бачимо, як "язик" наступу РФ тягнеться у бік Добропілля. Відстань від краю лінії зіткнення до околиць міста — близько 18 км. Майже така ж відстань — до Покровська, і 43 км на північний схід — до Краматорська (по прямій).

Наступ РФ - лінія фронту біля Покровська та Добропілля 10 липня Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на Покровськ. Аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що російські війська почали по-новому діяти на даному напрямку. Раніше противник намагався підійти до Покровська зі сходу через Мирноград, але зіштовхнувся з сильним опором ЗСУ. Після цього командування ЗС РФ вирішило змірити тактику: ворог спрямував зусилля на просуванні на північ у бік Добропілля, намагаючись охопити Покровськ "кліщами". Мета створення "кліщів" — перерізати логістичні шляхи Сил оборони України та витіснити їх з населеного пункту, написали аналітики.

Нагадуємо, 9 липня видання The New York Times написало про ще один напрям наступу РФ — на Костянтинівку, і про те, чому це особливо небезпечно для України.