ЗС РФ активізувались під Торецьком та Новопавлівкою, ЗСУ провели контратаки, — ISW (карти)

Збройні сили Російської Федерації продовжуються наступ на східному фронті й активізували штурми біля Торецька, намагаючись наблизитись до Костянтинівки. Водночас є тиск у бік Новопавлівки, але не зафіксовано просування у Дніпропетровській області. Тим часом підрозділи Збройних сил України провели успішні контратаки на одному відтинку фронту.

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Російські війська мають незначне просування на трьох напрямках на східному фронті, розповіли аналітики Інституту вивчення війни. У звіті, опублікованому 9 липня, виділяють удари під Торецьком, Новопавлівкою Великою Новосілкою. При цьому найгарячіша ділянка, під Покровськом, залишилась без змін. Водночас, згадується активність бійців ЗСУ під Курськом та повернення деяких позицій на Торецькому напрямку, вказано у звіті.

Аналітики опублікували свіжу інформацію про російсько-українську війну, ґрунтуючись на відеосвідченнях російських мілблогерів та українських військових, а також на основі офіційних звітів Генштабу ЗСУ та речника командування.

Торецький напрямок. Згідно з даними ISW, на цьому напрямку бійці ЗСУ провели контратаки у двох точках — у районі Диліївки (на північ від Торецька) та Яблунівки (північний захід). Вказується, що провели геолокацію кадрів, опублікованих солдатами ЗС РФ. Кадри показали, що українські військові повернули позиції під Яблунівкою. Біля Диліївки, як заявив російський військкор, українці начебто атакували на танках та мотоциклах. Точки, в яких штурмували росіяни, — це Зоря, Диліївка, Яблунівка, Русин Яр та біля ще шести населених пунктів. Також наводяться заяви речника ЗСУ Віктора Трегубова: з його слів, ЗС РФ зменшили активність на Торецькому напрямку.

Наступ РФ - ситуація під Торецьком 9 липня Фото: ISW

Новопавлівський напрямок. Тривають бої біля адміністративної межі Дніпропетровської області, ідеться у звіті ISW. Зокрема, Міноборони РФ запевняє, що росіяни окупували село Товсте та встановили там свій прапор. Водночас відбуваються штурми південніше та східніше Новопавлівки, але аналітики не підтвердили просування противника.

Наступ РФ - ситуація під Новопавлівкою 9 липня Фото: ISW

Великоновосілківський напрямок. На даному відтинку східного фронту аналітики назвали кілька точок, в яких є підтверджені або не підтверджені просування ЗС РФ. Геолокація відео показала ймовірне просування росіян біля Вільного Поля, але не доведено успіхи біля Воскресенки, Шевченка, Вільного Поля тощо, вказано у звіті.

Згідно з даними ISW, ЗС РФ не просунулись на інших напрямках: під Сумами, Харковом, Куп'янськом, Лиманом, Краматорськом, Покровськом, Запоріжжям та Херсоном.

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, опублікованому увечері 9 липня, вказано, що найгарячіший відтинок фронту — бої під Покровськом. На Покровському напрямку — найбільше штурмів ЗС РФ (42). Інші два гарячі відтинки — це Новопавлівський (23 атак) та Лиманський (20).

Зазначимо, 9 липня медіа NYT розповіло про наступ РФ на Костянтинівку. Населений пункт опинився в кліщах російських військ, а відстань між виступами кліщів — 16-20 км. При цьому українські військові скаржаться на велику кількість FPV-дронів РФ, які тримають під ударом усі дороги та заважають підвозити боєприпаси та вивозити поранених.

Нагадуємо, 8 липня аналітики ISW попередили про ще одне місто, якому загрожує наступ РФ і є загроза опинитись в кліщах.