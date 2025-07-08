Змінили ціль: ЗС РФ намагаються оточити Покровськ з нового напрямку, — ISW (карти)

Збройні сили Російської Федерації продовжують наступ на Покровськ, але наштовхнулись на опір Збройних сил України у районі Мирнограда. Після цього противник почав шукати слабші ділянки і змінив напрямок основних ударів, призначених для оточення міста та ослаблення українських підрозділів.

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Взвод ЗС РФ, завантажившись у бронемашини, невдало атакував населений пункт на схід від Покровська, зауважили аналітики Інституту вивчення війни, вивчивши відео з соцмереж. Ворог рухався дорогою на Миколаївку та підривався на мінах й потрапляв під удари безпілотників. Бої відбулись 6-7 липня і, на думку ISW, у росіян були певні просування. При цьому вони зауважили, що напрямок атак дещо змінився і є намагання обійти Покровськ з півночі, а не тиснути зі сходу.

У аналітичному звіті вказано, що ЗС РФ раніше активно атакували Новоекономічне — населений пункт на автошляху Т-0504 на шляху до Мирнограда східніше Покровська. Втім, завдяки спротиву ЗСУ успіхів не було. Ще один невдалий напрямок наступу росіян — від Токмака до Костянтинівки: також перемог не помітно, бо просування спинилось. Тоді російське командування почало шукати новий напрямок, сподіваючись знайти слабке місце в обороні Покровська, пояснили аналітики.

Нова ціль наступу РФ — це місто Добропілля, заявив ISW. Тому слід очікувати посилення тиску на населений пункт Родинське. На думку інституту, росіяни сподіваються, що під загрозою оточення з півночі ЗСУ самі відійдуть від Покровська та Мирнограда.

"Російські війська, ймовірно, спробують використати ці здобутки для просування до Родинського та змусять українські війська відступити під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок", — ідеться у звіті.

На карті проєкту DeepState бачимо, що відстань між "кліщами", які підходять до Покровська з заходу та сходу — близько 20 км. До Добропілля, яке стало новою ціллю ЗС РФ, — приблизно стільки ж.

Наступ РФ - бої під Покровськом станом на 8 липня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ прямо не підтверджується новий напрямок ударів РФ для обходу Покровська та Мирнограда. У звіті, опублікованому зранку 8 липня, українське командування повідомило про кількість атак під Покровськом — 46 шт. Крім того, у переліку з 13 точок, в яких відбувались спроби штурму, серед інших згадується Новоекономічне з аналітики ISW.

Зазначимо, 4 липня український військовий з позивним "Мучной" підтвердив загрозу оточення Покровська, на який наступають російські підрозділи. Він пояснив, що ЗСУ не вистачає піхоти для втримання позицій.

Нагадуємо, 7 липня заступник командира батальйону 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг" із позивним Forest розповів про наступ РФ у Запорізькій області та про те, яку мету має ворог у даному напрямку.