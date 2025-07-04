Дефіцит піхоти ЗСУ: Покровську і Мирнограду загрожує оточення ЗС РФ, — "Мучной" (карта)

Війська РФ можуть оточити низку міст на Донбасі від Мирнограда до Покровська. У ЗСУ вважають, що проблему вирішить збільшення кількості піхотинців.

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Покровську загрожує оперативне оточення в перспективі через брак піхоти з українського боку. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ з позивним "Мучний".

"Якщо ми зараз не знайдемо піхоту, щоб закрити цю ділянку, можемо готуватися до оперативного оточення великих міст, починаючи з Мирнограда і до Покровська", — розповів військовий.

Росіяни стягують резерви під Покровськ

На Мирноградському напрямку зараз тривають важкі бої за село Федорівку. Росіяни поступово стягують туди резерви, розосереджені по всьому північно-східному флангу.

Важкі бої за село Федорівку тривають

Подальше завдання ЗС РФ, за оцінками військового, полягає у виході в район Суворового. У південній частині села Новоторецьке ситуація також погана.

"Знову дотягнули до того, що наші звідти можуть не вийти", — зазначив він.

На Костянтинівському напрямку російські підрозділи намагаються поодинокими вилазками дійти до околиць Предтечиного, але фактично вони не контролюють село.

Для Часового Яру "залишаються лічені години" — противник контролює більшу частину міста і дотискає частини ЗСУ в Миколаївці та на північ в опорнику від Ступочок.

Бійці ЗСУ в Часовому Яру "тримаються на характері"

"Наші бійці тримаються на характері, але ситуація далеко не фонтан, тож у будь-якому разі нам доведеться незабаром відходити", — підсумував "Мучной".

У 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила відзначали високу інтенсивність бойових дій у районі Часового Яру. По місту працює авіація, дрони, артилерія та велика кількість піхоти.

Ситуація під Покровськом: дані Генштабу ЗСУ

На Покровському напрямку 4 липня російські окупанти 42 рази кидалися в атаки на позиції підрозділів ЗСУ, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Головним чином бої були зосереджені біля Полтавки, Новоторецького, Разіного, Миролюбівки, Луча, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Котлярівки та Олексіївки.

На Покровському напрямку ЗС РФ здійснили понад 40 атак

За попередніми даними, за 4 липня було знищено 96 військових РФ. Українські бійці знищили чотири автомобілі, три мотоцикли, п'ять БПЛА, два термінали супутникового зв'язку, чотири укриття для особового складу, дві антени зв'язку та генератор.

Крім цього, під час боїв пошкоджено три автомобілі та чотири артилерійські засоби росіян.

Нагадаємо, ЗС РФ нещодавно взяли під контроль Коптєве і ділянки фронту в районах населених пунктів Торецьк, Новосергіївка, Диліївка, Мирне, Разине, Веселе і Комар.

Також на Новопавлівському напрямку росіяни прориваються до кордонів Донецької та Дніпропетровської областей.