"Б'ють усім, чим можуть": у 24-й ОМБр розповіли про запеклі бої за Часів Яр (карта)

На Краматорському напрямку російські війська продовжують активні штурмові дії, намагаючись закріпитися в Часовому Яру. Противник прагне наситити позиції в місті живою силою, використовуючи давно відпрацьовану тактику малих штурмових груп, а також механізовані штурми із застосуванням різної техніки.

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Про запеклі бої в місті розповів 2 липня представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін. За його словами, інтенсивність бойових дій у районі Часового Яру залишається високою, незалежно від заяв російської сторони про очікуваний "великий літній наступ".

"Дуже важко відповісти, чи стало відчутно більше атак. Бої були достатньо високої інтенсивності й залишаються такими — як штурми, так і обстріли. Тому сказати однозначно „так“ чи „ні“ не можна", — зазначив військовий.

Полухін додав, що певних успіхів росіяни досягають завдяки комплексному застосуванню всіх ресурсів: авіації, дронів, артилерії та великої кількості піхоти.

"Усе, що ви назвали — авіація, дрони, артилерія, кількість піхоти — усе це працює. Але потрібно розуміти, що ті успіхи, які може мати противник, тримаються на живій силі, яку підтримують дрони. Водночас населені пункти просто знищуються, коли ворог не може взяти їх піхотою. Але й вони втрачають укриття і знищуються нашими дронами, артилерією, іншим вогнем — зокрема під час ближнього бою", — наголосив речник.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони відбили один штурм противника, що свідчить про зниження активності ЗС РФ в цьому населеному пункті.

Це ж підтверджують картографічні дані ресурсу Deep State — останню зміну лінії фронту було зафіксовано 2 червня. Тоді російські війська незначно просунулися на північному фланзі, в районі Калинівки та Григорівки.

Карта бойових дії в районі Часового Яру. 1 червня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дії в районі Часового Яру. 1 липня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, війська РФ 1 липня незначно просунулися на Оріхівському напрямку, а також продовжили наступальні дії на південь від Покровська і по лінії Новосергіївка — Богданівка — Богатир. У районі Новосергіївки противнику залишилося пройти трохи більше одного кілометра до адміністративного кордону Дніпропетровської області.