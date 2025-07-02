"Бьют всем, чем могут": в 24-й ОМБр рассказали об ожесточенных боях за Часов Яр (карта)

На Краматорском направлении российские войска продолжают активные штурмовые действия, пытаясь закрепиться в Часовом Яру. Противник стремится насытить позиции в городе живой силой, используя давно отработанную тактику малых штурмовых групп, а также механизированные штурмы с применением различной техники.

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Об ожесточенных боях в городе рассказал 2 июля представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин. По его словам, интенсивность боевых действий в районе Часового Яра остается высокой, независимо от заявлений российской стороны об ожидаемом "большом летнем наступлении".

"Очень трудно ответить, стало ли ощутимо больше атак. Бои были достаточно высокой интенсивности и остаются такими как штурмы, так и обстрелы. Поэтому сказать однозначно "да" или "нет" нельзя", — отметил военный.

Полухин добавил, что определенных успехов россияне добиваются благодаря комплексному применению всех ресурсов: авиации, дронов, артиллерии и большого количества пехоты.

"Все, что вы назвали — авиация, дроны, артиллерия, количество пехоты — все это работает. Но нужно понимать, что те успехи, которые может иметь противник, держатся на живой силе, которую поддерживают дроны. В то же время населенные пункты просто уничтожаются, когда враг не может взять их пехотой. Но и они теряют укрытия и уничтожаются нашими дронами, артиллерией, другим огнем — в том числе во время ближнего боя", — подчеркнул спикер.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны отбили один штурм противника, что свидетельствует о снижении активности ВС РФ в данном населенном пункте.

Это же подтверждают картографические данные ресурса Deep State — последнее изменение линии фронта было зафиксировано 2 июня. Тогда российские войска незначительно продвинулись на северном фланге, в районе Калиновки и Григоровки.

Карта боевых действия в районе Часового Яра. 1 июня 2025 Фото: deepstatemap.live Карта боевых действия в районе Часового Яра. 1 июля 2025 Фото: deepstatemap.live

Напомним, войска РФ 1 июля незначительно продвинулись на Ореховском направлении, а также продолжили наступательные действия южнее Покровска и по линии Новосергеевка — Богдановка — Богатырь. В районе Новосергеевки противнику осталось пройти чуть больше одного километра до административной границы Днепропетровской области.