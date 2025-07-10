ВС РФ активизировались под Торецком и Новопавловкой, ВСУ провели контратаки, — ISW (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление на восточном фронте и активизировали штурмы возле Торецка, пытаясь приблизиться к Константиновке. В то же время есть давление в сторону Новопавловки, но не зафиксировано продвижение в Днепропетровской области. Тем временем подразделения Вооруженных сил Украины провели успешные контратаки на одном участке фронта.

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Российские войска имеют незначительное продвижение на трех направлениях на восточном фронте, рассказали аналитики Института изучения войны. В отчете, опубликованном 9 июля, выделяют удары под Торецком, Новопавловкой и Великой Новоселкой. При этом самый горячий участок, под Покровском, остался без изменений. В то же время, упоминается активность бойцов ВСУ под Курском и возвращение некоторых позиций на Торецком направлении, указано в отчете.

Аналитики опубликовали свежую информацию о российско-украинской войне, основываясь на видеосвидетельствах российских милблогеров и украинских военных, а также на основе официальных отчетов Генштаба ВСУ и спикера командования.

Торецкое направление. Согласно данным ISW, на этом направлении бойцы ВСУ провели контратаки в двух точках — в районе Дилиевки (к северу от Торецка) и Яблоновки (северо-запад). Указывается, что провели геолокацию кадров, опубликованных солдатами ВС РФ. Кадры показали, что украинские военные вернули позиции под Яблоновкой. Возле Дилиевки, как заявил российский военкор, украинцы якобы атаковали на танках и мотоциклах. Точки, в которых штурмовали россияне, — это Заря, Дилиевка, Яблоновка, Русин Яр и возле еще шести населенных пунктов. Также приводятся заявления представителя ВСУ Виктора Трегубова: по его словам, ВС РФ уменьшили активность на Торецком направлении.

Наступление РФ — ситуация под Торецком 9 июля Фото: ISW

Новопавловское направление. Продолжаются бои у административной границы Днепропетровской области, говорится в отчете ISW. В частности, Минобороны РФ уверяет, что россияне оккупировали село Толстое и установили там свой флаг. В то же время происходят штурмы южнее и восточнее Новопавловки, но аналитики не подтвердили продвижение противника.

Наступление РФ — ситуация под Новопавловкой 9 июля Фото: ISW

Великоновоселковское направление. На данном отрезке восточного фронта аналитики назвали несколько точек, в которых есть подтвержденные или не подтвержденные продвижения ВС РФ. Геолокация видео показала вероятное продвижение россиян возле Вольного Поля, но не доказаны успехи у Воскресенки, Шевченко, Вольного Поля и т.д., указано в отчете.

Согласно данным ISW, ВС РФ не продвинулись на других направлениях: под Сумами, Харьковом, Купянском, Лиманом, Краматорском, Покровском, Запорожьем и Херсоном.

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном вечером 9 июля, указано, что самый горячий отрезок фронта — бои под Покровском. На Покровском направлении — больше всего штурмов ВС РФ (42). Другие два горячих отрезка — это Новопавловский (23 атаки) и Лиманский (20).

Отметим, 9 июля медиа NYT рассказало о наступлении РФ на Константиновку. Населенный пункт оказался в клещах российских войск, а расстояние между выступами клещей — 16-20 км. При этом украинские военные жалуются на большое количество FPV-дронов РФ, которые держат под ударом все дороги и мешают подвозить боеприпасы и вывозить раненых.

Напоминаем, 8 июля аналитики ISW предупредили о еще одном городе, которому грозит наступление РФ и есть угроза оказаться в клещах.