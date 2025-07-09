"Поворотный момент": ВСУ столкнулись с проблемами во время обороны Константиновки, — NYT

FPV-дроны являются основной угрозой для украинских военных во время наступления Российской Федерации на Константиновку Донецкой области. Россияне взяли город в "клещи" и пока не ясно, пойдут ли они во фронтальную атаку или будут "выжимать" Вооруженные силы Украины.

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Бойцы ВСУ имеют проблемы с эвакуацией раненых с поля боя под Константиновкой, поскольку дороги и поля страдают от российских беспилотников, рассказало медиа The New York Times. Одного раненого вывезли с помощью роботизированной наземной платформы, но это удалось со второй попытки из-за подрыва на мине. Между тем между линией боев на юго-западе и северо-востоке — около 16 км. В статье описали проблемы с эвакуацией раненых, доставкой лекарств (долетает один из четырех дронов), вывозом местных жителей.

Командир подразделения беспилотников 93 бригады ВСУ Александр объяснил журналистам, что ранее FPV-дроны действовали в радиусе 2–3 км. Сегодня они действуют на расстоянии 15 км от линии фронта и уничтожают все, что попало в поле зрения оператора. По мнению военных, с которыми пообщалось медиа, излом ситуации с дронами появился после появления подразделения "Рубикон" в составе ВС РФ. Бойцы ВСУ считают, что из-за этого подразделения произошел "поворотный момент" и поэтому сейчас под Константиновкой настолько сложно.

"Российские удары вокруг Константиновки настолько постоянны, что украинские войска вообще избегают выхода из своих подземных убежищ. "Мы шутим, что поход в туалет сейчас — это практически героический поступок", — рассказали военные.

В статье объясняется важность Константиновки — города на западе Донецкой области. Отмечается, что после потери этого населенного пункта россияне смогут доставать дронами до любой точки региона, который РФ пытается оккупировать с первых дней вторжения. Ожидается, что именно в данном направлении будут наступать подразделения ВС РФ, но бои будут продолжаться, вероятно, не один месяц, привели журналисты мнение командира Сил обороны. Россияне могут применить две тактики. Первая — атаковать "в лоб", как это делалось во время оккупации Бахмута. Вторая — взятие города "в клещи" и постепенное выдавливание ВСУ, которое будет терять возможность получать боеприпасы.

"Это делает Константиновку главной целью. Город является южными воротами в цепь городов, образующих последний большой оборонительный пояс Украины на Донбассе", — говорится в статье.

Собеседник NYT, офицер 12 бригады Нацгвардии позывным "Макас", объяснил, что не ожидает лобовой атаки ВС РФ. По его мнению, более вероятна другая тактика.

"Россия попытается обойти город, продвигаясь на север с двух краев образованного ею кармана, прежде чем сжать обручи вокруг Константиновки", — привело медиа слова "Макаса".

Наступление РФ — детали

На карте проекта DeepState видим, что линия боев охватывает Константиновку по линии с юго-запада, юга и северо-востока. Расстояние между краями клещей, которые еще не охватили населенный пункт, — около 24 км.

Наступление РФ — ситуация вокруг Константиновки Донецкой области 9 июля Фото: DeepState

Генштаб ВСУ в отчете, опубликованном утром 9 июля, рассказал о количестве атак ВС РФ под Константиновкой. На Краматорском направлении, согласно данным командования, насчитали три российских штурма. На первом месте — Покровское направление (76), на втором — Новопавловское (36).

Отметим, 8 июля появился отчет Института изучения войны по наступлению РФ на восточном фронте. Аналитики назвали еще один населенный пункт, который россияне хотят взять в клещи и вытеснить оттуда ВСУ. Речь идет о Покровске, который планируют обойти с севера.

Напоминаем, в июне издание The Economist рассказало о планах президента РФ Владимира Путина и о целях российского наступления летом 2025 года.