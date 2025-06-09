"Последний рывок": Путин готовит решающую битву, чтобы разбить Украину, — The Economist

Президент России Владимир Путин стремится любой ценой одержать победу, поэтому начинает летнее наступление на Украину, которое офицеры ВС РФ называют "последним рывком" для того, чтобы сломить волю украинцев.

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Об этом пишет The Economist.

Журналисты напомнили, что за последние две недели произошли рекордные ракетные удары России по украинским городам, а также беспрецедентные налеты украинских беспилотников на стратегическую бомбардировочную авиацию России в глубине ее границ.

"Но все это лишь прелюдия к главному событию: широкомасштабному летнему наступлению России, которое имеет целью сломать украинский моральный дух и обеспечить символическую победу президенту Владимиру Путину почти любой ценой", — говорится в материале.

Отмечается, что Россия впервые с начала полномасштабной войны достигает почти таких же успехов на севере Украины, как и на Донбассе. Украинские военные предполагают, что после создания буферной зоны на Сумщине Россия снова сосредоточится на Донбассе и Запорожском направлении, а российские офицеры называют летнее наступление "последним рывком", чтобы сломить волю Украины.

По словам командира подразделения БПЛА "Тайфун" Михаила Кметюка, Россия позволяет себе такие операции только потому, что не жалеет солдат. Восемь из десяти российских оккупантов погибают, но волны мобилизованных не заканчиваются, ведь РФ набирает на 10-15 тысяч человек в месяц больше, чем Украина. При этом Россия поощряет идти на войну финансово, а Украина опирается на принудительную мобилизацию.

Авторы материала подчеркнули, что наступление для России не обязательно будет успешным, ведь из-за специфики боев продвижение россиян очень медленное и затратное.

"Их последнее большое наступление закончилось в мае 2022 года. Они не могут взять Константиновку уже более трех лет. О какой стратегии вообще идет речь?" — отметил народный депутат Роман Костенко.

Наиболее вероятным результатом российского наступления, по мнению журналистов, будет ни победа, ни поражение российских войск, а лишь возможность для Путина показать изменение на карте как "успех" и оправдание продолжения войны.

Журналисты The Economist предполагают, что когда летнее наступление иссякнет, может появиться окно для дипломатии, но, добавляют, "это не гарантировано".

Напомним, 8 июня Владимир Зеленский заявил, что у Путина есть шанс победить при условии очень длительной и многолетней войны.

6 июня издание The Telegraph обнародовало материал о летнем наступлении России, в котором рассказывает, где будет главное направление вражеского удара.