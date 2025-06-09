"Останній ривок": Путін готує вирішальну битву, щоб розбити Україну, — The Economist

Президент Росії Володимир Путін прагне за будь-яку ціну здобути перемогу, тому розпочинає літній наступ на Україну, який офіцери ЗС РФ називають "останнім ривком" для того, аби зламати волю українців.

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Про це пише The Economist.

Журналісти нагадали, що за останні два тижні відбулися рекордні ракетні удари Росії по українських містах, а також безпрецедентні нальоти українських безпілотників на стратегічну бомбардувальну авіацію Росії в глибині її кордонів.

"Але все це лише прелюдія до головної події: широкомасштабного літнього наступу Росії, який має на меті зламати український моральний дух і забезпечити символічну перемогу президенту Володимиру Путіну майже за будь-яку ціну", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Росія вперше з початку повномасштабної війни досягає майже таких самих успіхів на півночі України, як і на Донбасі. Українські військові припускають, що після створення буферної зони на Сумщині Росія знову зосередиться на Донбасі та Запорізькому напрямку, а російські офіцери називають літній наступ "останнім ривком", щоб зламати волю України.

За словами командира підрозділу БПЛА "Тайфун" Михайла Кметюка, Росія дозволяє собі такі операції лише тому, що не шкодує солдатів. Восьмеро з десяти російських окупантів гинуть, але хвилі мобілізованих не закінчуються, адже РФ набирає на 10-15 тисяч людей на місяць більше, ніж Україна. При цьому Росія заохочує йти на війну фінансово, а Україна спирається на примусову мобілізацію.

Автори матеріалу підкреслили, що наступ для Росії не обов'язково буде успішним, адже через специфіку боїв просування росіян дуже повільне і затратне.

"Їхній останній великий наступ закінчився у травні 2022 року. Вони не можуть узяти Костянтинівку вже понад три роки. Про яку стратегію взагалі йдеться?" — зазначив народний депутат Роман Костенко.

Найімовірнішим результатом російського наступу, на думку журналістів, буде ні перемога, ні поразка російських військ, а лише можливість для Путіна показати зміну на мапі як "успіх" і виправдання продовження війни.

Журналісти The Economist припускають, що коли літній наступ вичерпається, може з’явитися вікно для дипломатії, але, додають, "це не гарантовано".

Нагадаємо, 8 червня Володимир Зеленський заявив, що у Путіна є шанс перемогти за умови дуже тривалої та багаторічної війни.

6 червня видання The Telegraph оприлюднило матеріал про літній наступ Росії, в якому розповідає, де буде головний напрямок ворожого удару.